Martin Brundle: «F1 wird Vettel schnell vergessen»

Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel hat im Rahmen des Ungarn-GP bestätigt: Ende 2022 ist Schluss mit Formel 1. Ex-GP-Pilot Martin Brundle sagt, wie er den Rücktritt einschätzt.

Das GP-Wochenende auf dem Hungaroring begann mit einem Paukenschlag: Der 53-fache GP-Sieger Sebastian Vettel gab bekannt, dass Abu Dhabi 2022 sein letzter Formel-1-WM-Lauf sein werde, der Weltmeister der Jahren 2010–2013 verlässt die Bühne der Königsklasse.

Martin Brundle, selber 158 Grands Prix alt geworden, hat den Deutschen während der ganzen Karriere begleitet. Der 63-jährige Engländer sagt zum Rücktritt des Heppenheimers: «Abu Dhabi wird der 300. WM-Lauf von Seb sein, und es kommt einem überhaupt nicht wie 15 Jahre vor, dass Vettel als Freitag-Fahrer von BMW-Sauber unterwegs war, dann als Teenager sein GP-Debüt gab und mit 20 Jahren und Toro Rosso seinen ersten Grand Prix gewann. Danach folgte die grandiose Ära mit Red Bull Racing und vier Titeln.»

«Vettel ist an Siegen der dritterfolgreichste Fahrer, nach Lewis Hamilton und Michael Schumacher, er ist der jüngste Formel-1-Champion, mit 23 Jahren und vier Monaten. Er ist heute erst 35 Jahre alt, aber seine Kerze brannte an beiden Enden.»

«14 seiner 53 Siege hat er innerhalb von sechs Jahren bei Ferrari eingefahren. Letztlich ist sein Plan gescheitert, mit Ferrari Weltmeister zu werden, aber nur Niki Lauda und Michael Schumacher haben öfter in Rot gewonnen.»

«Ich habe Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gefragt, ob er es als Fehler ansehe, dass Vettel damals zu Ferrari gewechselt hat. Aber selbst Horner sagte mir, der Wechsel Ende 2014 sei völlig logisch gewesen.»



«Sebastian will sich mehr um seine Familie und seine Umwelt-Anliegen kümmern. Er hat aus dem Nichts und mit nur zwei Beiträgen 2,1 Millionen Follower auf Instagram gewonnen. Aber wenn er nicht mehr auf der Formel-1-Bühne steht, wird es für ihn nicht leicht werden, die gleiche Aufmerksamkeit zu finden. Denn unser Geschäft blickt gnadenlos nach vorne, da wird ein Fahrer schnell vergessen. Wie oft etwa ist in der Formel 1 in diesem Jahr vom Ende 2021 zurückgetretenen Kimi Räikkönen gesprochen worden?»



«Für mich ist Sebastian Vettel ein wahrer Champion und ein guter Mensch durch und durch. Es war in all den Jahren ein absolutes Vergnügen, mit ihm zu arbeiten.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3