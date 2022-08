Ferrari-Junior Mick Schumacher: Davon träumt er

Haas-GP-Pilot und Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher hat sich den Fragen seiner Fans gestellt. Dabei verriet der Formel-2-Champion von 2020 auch, wen er verpflichten würde, wäre er Teamchef.

Vor kurzem hat der US-amerikanische Rennstall Haas die Formel-1-Fans gebeten, sich ein paar Fragen für Mick Schumacher einfallen zu lassen. Beim Interview der GP-Anhänger mit dem deutschen Piloten kamen unter anderen diese Fragen heraus.

Damselindistress (Instagram): Wenn du ein Team leiten würdest und Fahrer aus jeder Epoche wählen könntest, wie würde dann dein Fahrerduo aussehen?

Ich würde Sebastian Vettel und meinen Vater wählen.

Alison Healey (Facebook): Du hast einen Benetton B194 gefahren, einen Ferrari F2004 und einen Jordan 191. Welches Formel-1-Auto hat sich am besten angefühlt?

Der F2004. Einfach deshalb, weil es ein so fabelhaftes Grand-Prix-Auto war und weil ich schon als Kind davon geträumt hatte, es einmal zu pilotieren.

Samepicofmickuntilpodium (Instagram): Was ist deine Lieblingsstrecke ausserhalb der Formel 1?

Der Nürburgring. Leider fährt dort die Formel 1 nicht mehr. Ich wünschte, es wäre so, aber vielleicht ändert sich das ja eines Tages wieder.

pran.it (Instagram): Wie anstrengend war es, sich in Österreich gegen Lewis Hamilton zur Wehr zu setzen?

Ich fand das jetzt nicht übermässig anstrengend, eher spassig. Lewis fährt immer mit enormem Respekt für seinen Gegner. Ich muss zugeben, es hat schon Laune gemacht, den erfolgreichsten Piloten der Formel 1 in einem schnelleren Auto eine Weile hinter sich zu halten.

IamLou25 (Instagram): Welches ist dein Lieblings-Dessert aus der Schweiz?

Meringues mit Doppelrahm! Aber wahrscheinlich sollte ich das gar nicht sagen, wo ich doch einem Diätplan folge. Ein oder zwei Mal im Jahr gönne ich mir das aber.

EllaPeebles (Instagram): Was ist dein Lieblingshobby ausserhalb des Motorsports?

Ich versuche gerne Neues. In jüngerer Vergangenheit habe ich versucht, ein besserer Surfer zu werden. Wir haben einen Wave-Pool nicht weit entfernt von unserem Haus, und wenn ich die Zeit dazu habe, übe ich dort. Anfang der Saison in Australien hatte ich sogar die Chance, mich mit den Profis Isabelle Nichols und Owen Wright in die Wellen zu werfen. Ich hoffe, ich kann das im kommenden Jahr fortsetzen.

Oflovenlifericc (Twitter): Du sprichst Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Welche Sprache würdest du gerne noch lernen?

Amerikanisch (Beginnt zu lachen.) Nein, ernsthaft – portugiesisch wäre vielleicht etwas. Das ist eine gute Frage. Das muss ich mir etwas länger überlegen. Aber mit den bisherigen Sprachen schlage ich mich ziemlich gut durch.

Alseysdiary (Instagram): Wie wurde nach seinen ersten Formel-1-Punkten gefeiert?

Viel Zeit war nicht, weil wir aufbrechen mussten. Aber es gab ein Gruppenfoto mit allen Team-Mitgliedern und eine zünftige Champagner-Dusche – das war schön.

Bluetag (Twitter): Wie hat es sich angefühlt, in der Auslaufrunde von Silverstone nach deinen ersten Punkten am Funk deine Schwester Gina-Maria zu hören?

Am Funk war ich kurz baff, denn zunächst war mir gar nicht klar, wer sich da zu Wort meldet. Dann fiel der Groschen. Es war fabelhaft, in diesem Moment meine Familie dabei zu haben.

Daniel Mungavin (Facebook): Du kannst jedes Supercar fahren – welches Fahrzeug wählst du aus?

Den Ferrari FXX K.

Larissaic (Instagram): Welchen Film kannst du immer wieder aufs Neue schauen ohne dass er dir verleidet?

Die ganze Harry Potter-Reihe. Auch Avatar habe ich schon ziemlich oft gesehen. Für eine Weile war dies der einzige Film, den ich eine Weile lang auf meinem Telefon hatte, also habe ich mir den gewiss zwanzig Mal angeschaut.

High5forever (Twitter): Hat dir Kevin Magnussen dänische Begriffe beigebracht?

Ja, aber nur Schimpfwörter, von welchen ich hier lieber nichts wiederhole.

Loosesgooses (Twitter): Wenn du nicht um Karaoke herumkommst, welches Lied singst du dann?

(Lacht) Tequila!

F1Anja (Twitter): Welche Superkraft hättest du gerne?

Fliegen! Es wäre so cool, fliegen zu können.