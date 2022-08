Hans-Joachim Stuck: «Vettel gehört zu den Top-6»

Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck kann die Entscheidung von Sebastian Vettel, seine GP-Karriere nach der laufenden Saison zu beenden nachvollziehen. Er zählt den Heppenheimer zu den Besten des Sports.

Für Sebastian Vettel beginnt nach der aktuellen Formel-1-Saison ein neuer Lebensabschnitt. Der vierfache Weltmeister und 53-fache GP-Sieger kehrt dem GP-Zirkus den Rücken, um sich neuen Aufgaben und seiner Familie zu widmen. Angesichts der ausbleibenden Erfolge in den letzten Jahren ist diese Entscheidung nachvollziehbar, findet Hans-Joachim Stuck.

Die Rennfahrer-Legende sagt im Interview mit «Eurospot.de»: «Man muss seine Entscheidung natürlich respektieren. Ich glaube auch, dass sie für ihn zum richtigen Zeitpunkt kommt. Vettel hat vier Weltmeisterschaften gewonnen und ist ein absoluter Top-Pilot. Er sitzt aber nicht mehr in einem Siegerauto. Bevor er unter Wert geschlagen wird, ist seine Entscheidung, aufzuhören, nachvollziehbar.»

«Nun ist die Zeit gekommen, in der er andere Dinge wichtiger findet und sich auf seine Familie konzentrieren kann», fügt der 71-Jährige an. Und er lobt den vierfachen Champion: «In meiner Bestenliste gehört er auf jeden Fall zu den Top-6 in der Historie. Nach allem, was er geleistet hat, steht er definitiv in einer Reihe mit Michael Schumacher, Ayrton Senna, Jackie Stewart, Lewis Hamilton und auch Max Verstappen.»

Vettel müsse niemandem mehr etwas beweisen, ergänzt Stuck. «Er wird kein Rennen mehr gewinnen, wenn nichts Aussergewöhnliches geschieht. Man darf aber auch nicht zu viel erwarten, denn er hat keinen siegfähigen Boliden. Daher kann er an seine früheren Erfolge nicht mehr anknüpfen. Und das ist schade», prophezeit der Deutsche.

