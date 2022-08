Fernando Alonso über Vettel: «Das war ganz anders»

Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel hat im Rahmen des Ungarn-GP-Wochenendes angekündigt: Ende 2022 ist Schluss mit Formel 1. Sein langjähriger Rivale Fernand Alonso hat sich dazu Gedanken gemacht.

Das Formel-1-Wochenende auf dem Hungaroring Ende Juli begann mit einem Knaller: Sebastian Vettel bestätigte, dass der Grosse Preis von Abu Dhabi am 20. November 2022 sein letzter GP-Einsatz werde.

Ein Mann, der Vettel jahrelang aus nächster Nähe beobachten konnte: Fernando Alonso. Der Spanier verlor mit Ferrari 2010 und 2012 den WM-Kampf gegen Vettel. Alonso fuhr von 2010 bis 2014 für den berühmtesten Rennstall der Welt. Ironie des Schicksals: Sein Nachfolger in Maranello hiess Sebastian Vettel, und auch der Deutsche schaffte es von 2015 bis 2020 nicht, mit Ferrari den Titel zu holen.

Ab 2023 ersetzt bei Aston Martin ausgerechnet Fernando Alonso seinen langährigen Rivalen.

Der 41-jährige Alonso über den 25-jährigen Vettel: «Wir hatten viele tolle Duelle. Er ist ein grossartiger Champion und auch ein grossartiger Mensch, mit sehr starken Werten. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er auch in Zukunft im Fahrerlager anzutreffen ist.»

Von der Formel-1-Bühne abzutreten, dieses Gefühl kennt Alonso. Abu Dhabi 2018 war sein vermeintlich letzter Grand Prix. «Aber bei mir war das ganz anders», sagt der 32-fache GP-Sieger Alonso. «Ich hörte Ende 2018 auf mit der Formel 1, weil mich andere Herausforderungen reizten – ich wollte in Le Mans fahren und in Indianapolis, ich wollte an der Dakar teilnehmen. Zudem gewann in der Formel 1 praktisch nur ein Team, als ich ging. Bei Pole-Positions und Siegen war die einzige Frage: Hamilton oder Bottas?»



«Ich war nicht mehr glücklich in der Formel 1, also bin ich gegangen. Welchen Einfluss ein gutes oder weniger gutes Auto auf die Entscheidung von Sebastian hatte, das kann ich nicht sagen.»



«Als ich aus der Formel 1 weg war, kam die Pandemie, und abgesehen von der Königsklasse wurden Rennserien hart getroffen, mit Geldgebern, die aufhörten, mit Herstellern, welche sich zurückzogen. Die Königsklasse hingegen blieb verhältnismässig gesund. Ich spürte Lust, mich in der Formel 1 nochmals mit meinen Gegner zu messen, das war meine neue Herausforderung.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3