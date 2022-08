Sergio Pérez: «Das hätten wir uns nie träumen lassen»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez spricht über seine erste Saisonhälfte. Der 32-jährige Mexikaner liegt in der Fahrer-WM nur fünf Punkte hinter Charles Leclerc, aber 85 Punkte hinter Champion Max Verstappen.

Viele Fachkräfte in der Formel 1 haben sich nach der Sommerpause gesehnt: 13 Rennen auf vier Kontinenten in nur 18 Wochen, das hat geschlaucht.

Für Red Bull Racing läuft es derzeit fast wie am Schnürchen: Überlegene Führung in der Fahrer-Wertung mit Max Verstappen (80 Punkte vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc), und im Konstrukteurs-Pokal ist der Rennstall aus Milton Keynes den Italienern um fast hundert Punkte davongeeilt.

Sergio Pérez ist mit seiner Zwischenbilanz nicht so zufrieden wie sein niederländischer Stallgefährte. Nach dem Ausfall beider Autos beim WM-Auftakt in Bahrain sah der 32-jährige Mexikaner in Montreal keine Zielflagge (Getriebschaden) und auch nicht auf dem Red Bull Ring (Kollisionsschäden, nach einem Duell mit George Russell).

Der 226-fache GP-Teilnehmer Pérez sagt: «Nach dem ersten Rennen hätten wir uns nie träumen lassen, wie sich die Saison entwickeln würde. Es läuft derzeit wirklich gut, aber wir nehmen nichts für selbstverständlich.»

Es fiel vom ersten Rennwochenende an auf: GP-Veteran Pérez kommt mit dem neuen 2022er Flügelauto besser zurecht als mit dem 2021er Rennwagen von Red Bull Racing. «Das ist wahr», bestätigt «Checo». «Ich fühlte mich viel schneller im Wagen zuhause, und die Ergebnisse sind auf einem konstant höheren Niveau als im letzten Jahr.»



Klar ist der Saisonhöhepunkt für Pérez «mein Sieg in Monaco. Ich hatte immer davon geträumt, dieses Rennen gewinnen zu können, und wenn du das dann erreichst – dieses Gefühl kannst du kaum in Worte fassen.»



Der nunmehr dreifache GP-Sieger staunt über die jüngsten Kapriolen auf dem Fahrermarkt. «Es war gut, schon Ende Mai um zwei Jahre zu verlängern, das erzeugt viel Ruhe. Ich fühle mich im Team wohl und zuhause.»



Nach der Sommerpause freut sich der gegenwärtige WM-Dritte «besonders auf Japan, denn wir sind seit bald drei Jahren nicht mehr in Suzuka gefahren. Auch die Rennwochenenden in Austin und natürlich bei mir zuhause in Mexiko-Stadt werden ein Knaller. Und ich bin sicher, die niederländischen Fans werden Zandvoort in ein Tollhaus verwandeln.»



Pérez gibt zu: «Der erste Saisonteil war intensiv, man konnte zwischendurch nur kurz durchatmen, schon ging’s weiter. Wir müssen sicherstellen, dass wir unser Niveau nach der Sommerpause halten und weiterhin Rennen um Rennen abliefern.»



Welches Zwischenzeugnis würde sich Sergio Pérez selber geben? Auf einer Skala von 1 (miserabel) bis 10 (weltmeisterlich)? Pérez gibt zur Antwort: «Eine 7.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3