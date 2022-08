George Russell zu Twitter-Wirbel: «Endlich Positives»

Mercedes-Fahrer George Russell hat sich wiederholt gegen Missbrauch auf sozialen Netzwerken starkgemacht. Nun ist der Engländer für einen Wirbel auf Twitter zuständig und freut sich darüber.

Beim Grossen Preis von Kanada war Mercedes-Fahrer George Russell baff: «In Montreal hat jemand meinen Namen gerufen und mich dann ausgebuht. Ich fand es schon merkwürdig, wenn ein 35- bis 40-jähriger Mann buht, dabei kennt der mich gar nicht.»

Russell ist einer jener Formel-1-Fahrer, die sich am vehementesten für ein faires Verhalten der Fans einsetzen. Er tritt entschlossen Missbrauch auf sozialen Netzwerken entgegen. Aber zwischendurch gibt es auch mal was zum Schmunzeln. So wurde der gegenwärtige WM-Vierte auf einen Twitter-Trend aufmerksam gemacht, bei dem er im Mittelpunkt steht.

George erzählt: «Ein Freund rief mich an und sagte. ‘Du bist gerade für einen Trend auf Twitter verantwortlich.’ Und ich dachte: ‘Oh Gott, worum geht es? Was habe ich nur gesagt? Was habe ich getan?’»

Wie sich dann herausstellte, ist alles ganz harmlos. Zahlreiche Benutzer von Twitter machten einen Spass daraus, diesen Satz zu beenden: George Russell ist die Art von Kerl, der …



Das erzeugte Antworten wie:



… den Kellner fragt: «Und? Wie gross ist der Schaden?»



… klatscht, wenn ein Flugzeug landet.



… seine Finger über der Pralinenschachtel kreisen lässt, bevor er zuschlägt.



… sagt, «sollte ich eigentlich nicht», wenn er sich einen Keks nimmt.



… sich auf die Oberschenkel klopft und sagt «nun denn», bevor er das Haus verlässt und das Tageswerke beginnt.



… bei einer Neujahresfeier um 0.01 Uhr scherzt: «Dich habe ich ja das ganze Jahr noch nicht gesehen.»



Russell sagt dazu: «Ich bin auch die Art von Kerl, der viel zu spät bemerkt hat, was hier abgeht. Ich fand es zum Wiehern, was sich die Fans da alles einfallen liessen. Die ganze Sache kam aus dem Nichts. Der Ursprung geht auf einen Tweet eines Users im vergangenen April zurück, der sich diesen Satz einfallen liess – ohne vermutlich zu ahnen, was er bewirken würde.»



«Es ist selten, dass die sozialen Netzwerke eine so halblos-verspielte, positive Welle erzeugen. Bei aller Negativität, welche oft verbreitet wird, ist das ein echter Lichtblick.»



Russell kommentierte einige Satzenden. «Das mit dem Klatschen im Flugzeug stimmt wohl, ich meine, man muss doch seine Anerkennung zeigen. Bei den Pralinen musst du dir sorgfältig überlegen, welche du dir schnappen willst, also stimmt das auch. Und das mit dem auf die Schenkel Klopfen ist ebenfals zutreffend. Du hast dir einen Vorsatz geamcht und packst das an – so bin ich wirklich.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3