Fernando Alonso: Besuch bei der MotoGP in Spielberg

Die MotoGP-WM auf dem Red Bull Ring lockte bereits am Freitag und Samstag viele Rennsport-Stars aus anderen Bereichen an. Neben Renn-Ikone Gerhard Berger tauchte am Samstag auch Alpine-Fahrer Fernando Alonso (41) in Spielberg auf.

Der zweifache Formel 1-Weltmeister aus Spanien wurde Mittags in der Box von Aprilia Racing gesehen. Überraschend: Der Held aus Oviedo in Asturien hatte sich da bereits ein Team-Shirt der Italiener übergestreift und plauderte mit Aprilias Renndirektor Massimo Rivola.

Der 50-jährige Rivola und Alonso kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit (2010-2014) bei Ferrari sehr gut. Hinzu kommt: Alonso ist mit ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager (40) liiert. Schlager stammt aus dem nahen Knittelfeld und hat bereits in ihrer Jugend diverse Jobs am Ring ausgeübt.

Alonso hat daher bereits mehrfach Zeit im steirischen Aichfeld verbracht. Der Spanier war zuvor mit der Italienerin Linda Morselli zusammen. Morselli ist wiederum die Ex-Freundin von Valentino Rossi (43).

Übrigens: Alonso hat auch schon Bekanntschaft mit MotoGP-Bikes geschlossen. Der Spanier war in den Jahren 2015 und 2016 beim traditionellen Honda-Jahresabschluss, dem «Day of Champions» auf einer RC213V-MotoGP-Rakete in Motegi (Japan) unterwegs. Die Anleitung kam damals von Landsmann Marc Márquez.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3