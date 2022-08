Mick Schumacher: «Wusste, dass ich etwas tun muss»

Mick Schumacher erlebte einen schwierigen Auftakt in die aktuelle Formel-1-Saison. Nach seinem Crash in Monte Carlo ging er noch einmal in sich – und schaffte damit die Wende.

Mick Schumacher hatte im vergangenen Jahr nicht das richtige Material, um als Formel-1-Rookie für die grossen Überraschungen zu sorgen. Im unterlegenen Haas-Renner konnte er zwar hie und da mit kleinen Glanzpunkten auf sich aufmerksam machen und er hatte auch seinen damaligen Stallgefährten Nikita Mazepin grösstenteils im Griff. Doch in die Punkte schaffte es der junge Deutsche mit dem grossen Namen nicht.

Die Durststrecke hielt auch in diesem Jahr lange an erst beim zehnten Kräftemessen der Saison schaffte es der 23-Jährige auf dem altehrwürdigen Silverstone Circuit in Grossbritannien in die Top-10: Er wurde Achter und übertrumpfte das gute Ergebnis im darauffolgenden WM-Lauf auf dem Red Bull Ring.

Vor diesen Befreiungsschlägen lief es alles andere als rund: Schumacher musste einige bittere Pillen schlucken, manchmal unverschuldet, aber auch durch Crashs, wie etwa jenen in Monte Carlo, in dem sein Auto auseinandergerissen wurde. Danach ging der Formel-2-Champion von 2020 in sich, wie er im Gespräch mit «Motorsport.com» erzählt: «Ich wusste, dass ich etwas tun musste, um meine Leistung zu verbessern.»

«Ich musste noch einmal über alles nachdenken, was passiert ist, und auch über die Gründe, warum ich in der Formel 1 unterwegs bin. Ein wichtiger Grund ist meine Liebe zum Sport. Ich habe mich also darauf konzentriert und ich sagte mir: ‚Okay, ich tue das, weil ich es liebe und wenn ich es nicht tun will, dann muss ich das auch nicht‘», offenbart Schumacher.

«Das half mir sehr, wieder eine positive Einstellung zu finden. Und dann schaffte ich es auch, einen guten Job zu machen», fügt der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher an. Dass er seit den Erfolgen in Grossbritannien und Österreich keine Punkte mehr holen konnte, nimmt ihm nicht den Mut. «Ich denke, wir haben uns am Anfang des Jahres beim Set-up etwas verrannt. Wir mussten also wieder von vorn beginnen und wenn ich jene Rennen mit der aktuellen Situation vergleiche, und damit, wo wir jetzt bei der Abstimmung des Fahrzeugs stehen, dann bin ich sehr, sehr glücklich.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3