Charles Leclerc (Ferrari): Viele Punkte verloren

Ferrari-Star Charles Leclerc fehlen derzeit 80 WM-Zähler auf Tabellenleader Max Verstappen. Der Monegasse hat einen Teil davon selbstverschuldet liegen lassen, wie der Rückblick auf die ersten 13 GP der Saison zeigt.

Charles Leclerc erwischte einen starken Saisonstart mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in den ersten drei Rennen. Doch die gute Form hielt nicht an, immer wieder liess der Ferrari-Pilot wertvolle WM-Zähler liegen. In Imola war er als Dritter unterwegs, als er sich bei der Jagd auf Sergio Pérez von der Strecke drehte.

Der 24-Jährige fiel dadurch auf den sechsten Platz zurück und musste sich mit sieben Punkten weniger begnügen. In Spanien wurde ihm ein Motorproblem zum Verhängnis, der sicher geglaubte Sieg und die 25 WM-Punkte waren damit weg.

Im darauffolgenden Rennen in Monaco waren es die Ferrari-Strategien und ein langsamer Boxenstopp, die einen Sieg des Lokalmatadoren verhinderte. Als Vierter holte er 13 Punkte weniger als Sieger Pérez. In Baku verhinderten erneut Motor-Sorgen einen Triumph des Rennfahrers aus Monte Carlo und die darauffolgende Strafversetzung wegen des Überschreitens des Motorteile-Kontingents kostete erneut 15 Punkte, denn der Speed von Leclerc lässt vermuten, dass er das Rennen hätte gewinnen können.

In Grossbritannien fiel Leclerc wieder durch die Strategie-Wahl seines Teams zurück und wurde Vierter, in Frankreich fiel er durch einen selbstverschuldeten Abflug in Führung liegend aus, was wiederum 25 verlorene WM-Zähler bedeutete.

Und auch beim jüngsten Rennen in Ungarn musste er sich nach einer neuerlichen Strategie-Fehlgriff mit dem sechsten Platz begnügen, statt den Sieg zu holen. Damit verlor er in den ersten 13 Saisonläufen 140 WM-Zähler, wovon er 32 Punkte selbstverschuldet liegen liess.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3