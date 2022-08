Haas: Mick Schumacher macht Platz für Giovinazzi

Ferrari hat den Wunsch geäussert, dass Reservefahrer Antonio Giovinazzi in einem 2022er Rennwagen üben kann. Haas erfüllt diesen Wunsch, Mick Schumacher und Kevin Magnussen müssen zuschauen.

Aus Mangel an Testfahrten haben die GP-Teams mit dem Autosport-Weltverband FIA vereinbart: An zwei Grand-Prix-Wochenenden im Jahr muss einer der beiden Stammfahrer weichen. Sinn und Zweck ist eigentlich der Einsatz eines Nachwuchspiloten, so wie das etwa Williams in Austin (Texas) mit dem jungen US-Amerikaner Logan Sargeant plant, Red Bull mit dem Neuseeländer Liam Lawson oder Ferrari mit dem isrealisch-russischen Doppelbürger Robert Shwartzman.

Aber Alfa Romeo hat bislang zwei Mal GP-Sieger Robert Kubica ins Auto gesetzt. Das ist nicht verboten, erfüllt jedoch die 2022er Regel nicht, wonach ein Freitagfahrer «nicht mehr als zwei Formel-1-WM-Läufe bestritten haben darf».

Haas bestätigt nun: In Monza und Austin werden Mick Schumacher und Kevin Magnussen je einmal zuschauen müssen – denn dann übernimmt der Italiener Antonio Giovinazzi (28) das Auto.

Der diesjährige Ferrari-Reservist und Simulator-Fahrer (62 WM-Einsätze mit Sauber und Alfa Romeo, WM-17. 2019 und 2020) sass für Tests schon 2017 im Haas-Rennwagen.

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Wir sind glücklich, dass Antonio zu uns zurückkehrt. Es war der Wunsch von Ferrari, dass Giovinazzi etwas Zeit in einem 2022er Auto bekommt.»



Giovinazzi sagt: «Ich freue mich sehr auf meine Einsätze. Bei der Arbeit im Rennsimulator ist es wichtig, dass du auch Zeit im richtigen Rennauto verbringen kannst. Zudem ist Erfahrung im diesjährigen Renner elementar für meine Rolle als Ersatzfahrer.»



Wen Haas einsetzt, um der Nachwuchsfahrer-Regel zu entsprechen, ist ungewiss.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3