McLaren: Aus für Daniel Ricciardo offiziell!

Daniel Ricciardo und McLaren gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Der Vertrag des Australiers, der bis 2023 gelaufen wäre, wird aufgelöst.

Aus für Daniel Ricciardo bei McLaren! Der Australier und der Traditionsrennstall gehen am Ende der laufenden Saison getrennte Wege. Das bestätigten beide Parteien am Mittwoch vor dem 14. Saisonrennen der Formel 1 in Spa.

Der Vertrag des Australiers, der bis 2023 gelaufen wäre, wird vorzeitig aufgelöst. Das Aus des 33-Jährigen hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten mehr und mehr abgezeichnet.

Ricciardo war in seinen bislang anderthalb Saisons nie wirklich in Fahrt gekommen und hatte immer wieder Probleme mit dem schwer zu fahrenden McLaren. Er stand zumeist im Schatten seines Teamkollegen Lando Norris. Während der 76 Punkte einfahren konnte, steht Ricciardo bei mageren 19 Zählern.

«Es war ein Privileg, in den letzten beiden Saisons Teil der McLaren Racing-Familie gewesen zu sein, aber nach mehrmonatigen Gesprächen mit Zak (Brown) und Andreas (Seidl) haben wir beschlossen, meinen Vertrag mit dem Team zu beenden und uns zu einigen, dass sich unsere Wege am Ende dieser Saison trennen», sagte Ricciardo.

Wie es mit dem Australier weitergeht, ist im Moment offen. Beziehungsweise: Er lässt es offen. «Ich werde meine eigenen Zukunftspläne zu gegebener Zeit bekanntgeben, aber unabhängig davon, was das nächste Kapitel bringt, bereue ich nichts und bin stolz auf die Anstrengungen und die Arbeit, die ich McLaren gegeben habe, insbesondere den Sieg in Monza in der vergangenen Saison.»

Zunächst gilt es, die Saison zu einem vernünftigen Ende zu bringen. «Ich habe es genossen, mit allen bei McLaren zusammenzuarbeiten, sowohl an der Strecke als auch in Woking, und ich werde auf und neben der Strecke alles geben, während wir den Rest der Saison gemeinsam genießen.» Er sei noch nie so motiviert gewesen, an einem Wettbewerb teilzunehmen und ein Teil des Sports zu sein, den er so sehr liebe, erklärte er, «und ich freue mich auf das, was als nächstes kommt.»

Was McLaren angeht, dürfte nun Oscar Piastri das Cockpit für 2023 übernehmen. Das Toptalent hatte Anfang August mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt, in dem er den Platz bei Alpine ablehnte. Offiziell bestätigt wurde der Australier bislang aber nicht.