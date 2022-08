Carlos Sainz (Ferrari): «Das kann jedem passieren»

Ferrari-Star Carlos Sainz empfindet Mitgefühl mit Daniel Ricciardo, der bei McLaren Schwierigkeiten hatte, das Beste aus seinem Auto herauszuholen. Der Spanier kennt die Situation aus eigener Erfahrung.

Nach wochenlangen Spekulationen hat McLaren bestätigt: Daniel Ricciardo wird den Rennstall aus Woking nach der laufenden Saison verlassen. Die Entscheidung wurde gefällt, nachdem der Australier deutlich schlechtere Ergebnisse einfuhr als sein junger Teamkollege Lando Norris. Das Mitgefühl für den sympathischen Rennfahrer ist gross, auch die GP-Kollegen hoffen auf dessen Verbleib in der Formel 1.

So erklärte Verstappen etwa: «Ich denke, das Auto hat einfach nicht zu seinem Fahrstil gepasst. Sein Gefühl wurde nicht wirklich besser, und ich denke, irgendwann sprechen das Team und der Fahrer darüber und sagen sich: ‚Okay, vielleicht ist es besser, wenn sich unsere Wege trennen.‘ So läuft es manchmal.»

«Es ist grossartig, ihn in der Formel 1 zu haben», sagte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team über seinen früheren Teamkollegen. «Er ist ein toller Kerl, mit dem ich wirklich gut auskomme. Deshalb hoffe ich natürlich, dass er ein Cockpit in der Formel 1 findet. Aber natürlich liegt die Entscheidung bei ihm. Ich weiss nicht, wo er hin will und wo es einen Platz für ihn gibt.»

Ferrari-Star Carlos Sainz sagt zu den Problemen, die Ricciardo mit dem McLaren-Renner hatte: «Ich verstehe das, denn ich fühlte mich in den erden drei, vier Rennen des Jahres auch nicht allzu wohl, und ich weiss, wie schnell ich bin. Es gibt Autos, die einfach gut zu deinem Fahrstil passen und andere, die das nicht tun. So ist das in der Formel 1, das kann jedem passieren.»

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3