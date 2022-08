Charles Leclerc: «Das wird ausschlaggebend sein»

Charles Leclerc und sein Ferrari-Team mussten vor der Sommerpause einige bittere Pillen schlucken. Dennoch glaubt der Monegasse weiter an seine Titelchance. Und er verrät, was im WM-Kampf den Unterschied machen wird.

Das letzte Rennen vor der Sommerpause verlief sinnbildlich für Charles Leclerc und Ferrari. Der älteste Rennstall der Welt und der Rennfahrer aus Monte Carlo starteten mit guten Karten ins 13. Kräftemessen des Jahres, mussten am Ende aber mit dem sechsten Platz und acht WM-Zählern Vorlieb nehmen, während Hauptgegner Max Verstappen seinen zweiten Sieg in Folge feierte, der gleichzeitig sein achter Triumph in diesem Jahr war.

Der Rückstand des Ferrari-Piloten auf den Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team vergrösserte sich auf 80 WM-Zähler, weil sich die Strategen der Scuderia wieder einmal irrten. Die bittere Pille mussten Leclerc und seine Mannschaft in der Sommerpause verdauen, und der 24-Jährige sagte am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien dazu: «Natürlich haben wir uns das angeschaut.»

«Als Team werden wir draus lernen und ich bin mir sicher, dass wir dadurch weiterkommen werden. Wir haben sowohl 2020 als auch 2021 vereint gearbeitet, um uns zu verbessern, und ich denke, das half uns, jene Performance zu finden, die wir heute haben. Genau so werden wir es auch diesmal machen, um uns zu verbessern», ergänzte der fünffache GP-Sieger trotzig.

Auf die Frage, welcher Erfolgsfaktor in den verbleibenden neun Rennen den Spitzenkampf entscheiden wird, betonte Leclerc: «Wer auch immer ein perfektes Wochenende hinbekommt, wird sich durchsetzen, denn der Leistungsunterschied zwischen Red Bull Racing und uns ist sehr gering. Manchmal sind wir ein kleines bisschen stärker, manchmal sind sie es. Und nun schaltet sich auch Mercedes in den Spitzenkampf ein, was gut ist. Aber ich denke, ein perfektes Wochenende hinzubekommen, wird ausschlaggebend sein.»

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3