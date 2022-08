Carlos Sainz (Ferrari/2.): «Ich verstehe das nicht»

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz fährt im Qualifying zum Belgien-GP die zweitbeste Zeit, wegen der Strafversetzung von Max Verstappen bedeutet das: Zweite Pole-Position für den Spanier, nach Silverstone 2022.

Solide Vorstellung von Carlos Sainz im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Nur Weltmeister Max Verstappen ist an diesem Tag schneller gewesen als der Madrilene.

Nach dem Qualifying zum Belgien-GP wirkt Sainz aber wenig berauscht: «Generell habe ich mich im Wagen sehr wohl gefühlt. Ich kann an der Fahrzeugbalance wenig aussetzen. Aber der Speed-Unterschied zum Auto von Max gibt mir zu denken. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Das ganze Jahr über fuhren wir mindestens auf Augenhöhe mit unseren Gegnern, und hier sind wir ständig eine halbe Sekunde langsamer – egal auf welchen Reifen, egal in welchem Training oder Quali-Segment. Dem müssen wir auf den Grund gehen.»

«Ich weiss nicht, ob es an der Charakteristik dieser Strecke liegt oder an der aerodynamischen Effizienz. Ich will nicht jammern, wo ich doch von Pole-Position losfahren kann. Aber auch mit einer blitzsauberen Runde hätte ich die Zeit von Verstappen nicht knacken können.»

«Ich glaube, wir werden im Renntrimm schneller sein als in der Qualifikation. Aber ich weiss, dass ein hartes Stück Arbeit auf mich zukommt. Zunächst mal werde ich alle Hände voll haben, um Sergio Pérez hinter mir zu halten. Und angesichts des Tempos, das Max hier fährt, würde ich nicht ausschliessen, dass auch Verstappen früher oder später da vorne auftauchen wird.»





Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,665 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,297

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,462

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,553

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,180

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:45,368

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,503

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:45,776

09. Alexander Albon (T), Williams, 1:45,837

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,178

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,767

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:45,827

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,085

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,611

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:47,718

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:46,344

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,401

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:46,557

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,692

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:47,866