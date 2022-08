Timo Glock über Max Verstappen: «Gala-Vorstellung»

Der langjährige Formel-1- und DTM-Fahrer Timo Glock schätzt die bärenstarke Vorstellung von Max Verstappen beim Grossen Preis von Belgien ein und spricht über die erneute Niederlage von Ferrari.

Red Bull Racing hat beim Grand Prix von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps einen blitzsauberen Doppelsieg eingefahren, mit einem grandiosen Max Verstappen und einem guten Sergio Pérez. Ferrari blieb nur Rang 3 für Carlos Sainz und für Charles Leclerc die Einsicht: «Jetzt wird es für uns ganz schwierig.»

Der langjährige Grand-Prix- und DTM-Fahrer Timo Glock hat sich das Geschehen in den belgischen Ardennen für die deutsche Sky angeschaut. Der 91-fache GP-Teilnehmer sagt zur Leistung von Red Bull Racing: «Das ist für alle eine Demonstration gewesen. Die Gegner werden schwer ins Grübeln kommen, Ferrari als Verfolger an erster Stelle. Alle Teams haben gesehen, in welch grossen Schritten Red Bull Racing da vorne enteilt und dass Max Verstappen in einer eigenen Liga gefahren ist. Das war eine Gala-Vorstellung.»

Wie schätzt der 40-Jährige aus Lindenfels die WM-Chancen von Charles Leclerc ein? Timo weiter: «Ich will nicht sagen, die sind bei null und ihnen die Hoffnung nehmen, aber was jetzt in Belgien passiert ist, das ist schon ein grosser Dämpfer im WM-Kampf. Klar ist die Saison noch lang, aber die Dominanz, die Red Bull Racing nun gezeigt hat, die ist nicht von heute auf morgen weg. Das Punktepolster kann Red Bull Racing jetzt gut verwalten. Ferrari ist momentan nicht einen, sondern zwei Schritte hinten.»



Die Rennstrategie von Ferrari gibt oft zu reden, aber Glock, Formel-1-WM-Zehnter 2008 und 2009, findet: «Da hätte man nichts Anderes machen können. Das Problem war, dass Leclerc nach ein paar Runden an die Box musste, wegen dieses Visiers, das sich in der Bremse verfangen hatte, da hat er wieder von vorne anfangen müssen. Aber viel war ohnehin nicht drin. Der Abstand zu Red Bull Racing ist so gross, dass es egal war, was man da strategisch versucht hätte. Es war an diesem Tag rundweg nicht möglich, Max Verstappen zu schlagen. Die Überlegung bei Ferrari muss jetzt sein, wo dieses Defizit herkommt.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4