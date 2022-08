Häkkinen-Move von Ocon: Bei Vettel ging's in die Hose

Esteban Ocon hat sich am Sonntag in Spa mit einem Häkkinen-Gedächtnis-Manöver Pierre Gasly und Sebastian Vettel geschnappt. Der Deutsche hat es in der Szene selbst verbockt.

Da wurden Erinnerungen an 2000 wach: Wie einst Mika Häkkinen hat sich Esteban Ocon am Sonntag beim Rennen in Spa auf der Kemmel-Gerade sowohl Pierre Gasly als auch Sebastian Vettel geschnappt. Wie Häkkinen vor 22 Jahren Michael Schumacher und Ricardo Zonta.

Ein Manöver, das aus Vettels «Sicht langweilig» gewesen sei. «Ich konnte in dem Moment nichts machen, ich konnte nur das Lenkrad gerade halten. Ich wollte die beiden nicht irritieren», sagte Vettel bei Sky.

Im Sky-Interview wurde die Szene aus dem Jahr 2000 noch einmal eingespielt. Vettel gut gelaunt: «Ich wurde aber nicht überrundet (wie Zonta, Anm.d.Red.). Unser Auto ist aber im Vergleich genauso schnell wie seines damals. Er war sogar noch langsamer auf der Geraden als ich!»

«Wenn man zwei Autos sieht, weiß man: Wenn ich jetzt links oder rechts zucke, ist das nicht so gut, dann halte ich das Auto einfach in der Mitte. Mika hat damals einfach Glück gehabt, dass die Innenbahn frei war», so Vettel.

Dass es überhaupt zu dem Manöver kam, nimmt Vettel auf seine Kappe. Sein Duell mit Gasly sei «irgendwie in die Hose gegangen», sagte Vettel. «War blöd von meiner Seite.»

Und was sagt «Mika» Ocon? Der hatte Häkkinen vor dem Rennen sogar noch getroffen. «Er hat mir Glück gewünscht.» Seine Taktik bei dem Manöver in der 35. Runde: «Ich bin leicht vom Gas, habe etwas Abstand gehalten, um dann den Topspeed zu nutzen. Die Überraschung war, dass Pierre DRS hatte.»

Vettel habe sich «sehr fair» verhalten, so Ocon: «Er hätte links zumachen können, hat aber darauf verzichtet. Und so habe ich Pierre noch außenrum in Kurve 5 gekriegt, auch, weil ich die frischeren Reifen hatte», so Ocon.

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4