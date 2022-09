Jos Verstappen: Corona – Zandvoort-Besuch geplatzt

Jos Verstappen (50), Papa von Weltmeister Max Verstappen, muss schweren Herzens auf den Besuch des Heim-GP von Zandvoort verzichten – der 107-fache GP-Teilnehmer ist positiv auf Corona getestet worden.

Das tut weh: Wenn Max Verstappen an diesem Wochenende vor 110.000 Fans zum Heim-GP in Zandvoort antritt, muss sein Vater Jos das Geschehen im Fernsehen verfolgen. Der 50-jährige Jos ist positiv auf Corona getestet worden, wie er den Kollegen vom Telegraaf bestätigt hat.

«Es geht mir gut, ich muss einfach zuhause bleiben, um Max ja nicht in Gefahr zu bringen», sagt der Formel-1-WM-Zehnte von 1994. Damit verpasst Jos auch, seine Helmfarben im Einsatz zu sehen. Denn Max fährt mit einem Design, wie es Jos Verstappen in den 1990er Jahren trug.

Max sagt dazu: «Ich fand, der Zandvoort-GP ist der perfekte Rahmen, um die ganze Arbeit von Papa zu würdigen. Ohne ihn hätte ich meine Erfolge wohl nie erreicht. Also habe ich sein Helm-Design genommen und frisch interpretiert. Das ist für mich eine Herzenssache, und ich bin sehr stolz, in diesen Farben anzutreten.»



Zum Renngeschehen in Zandvoort und zum Duell Red Bull Racing gegen Ferrari sagt Jos Verstappen: «Ich gehe nicht davon aus, dass alles so einfach sein wird wie am vergangenen GP-Wochenende in Belgien.»





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4