Auch beim Motor: Auf die inneren Werte kommt es an!

Für viele Autos gilt: außen hui, innen pfui! Doch wer nur auf das äußere Erscheinungsbild seines mobilen Schatzes Wert legt und dessen Innenleben vernachlässigt, riskiert unter Umständen kostspielige Schäden.

Schließlich ist der Motor das «Herz» des Fahrzeugs und sollte deshalb regelmäßig gepflegt werden. Der Motoröl- und Additivspezialist LIQUI MOLY weiß, wie’s geht.

Steht bei Ihrem Auto demnächst ein Ölwechsel an? Dann nutzen Sie die Gelegenheit, um den Motor auch gleich von innen zu reinigen und so etwaigen Ölschlamm und sonstige Ablagerungen im Öl zu entfernen: Motor Clean von LIQUI MOLY eignet sich hierfür perfekt. Seine hochwirksamen Reinigungsadditive lösen Schlamm und Verschmutzungen, welche dann mit dem Altöl abgelassen werden. Erst so kann das frische Öl seine volle Leistung im Motor entfalten. Dadurch läuft er verschleißärmer, das Abgasverhalten wird optimiert und Mangelschmierung verhindert. Falls Sie zusätzlichen Schutz für den Motor möchten, geben Sie dem Motoröl eines dieser drei Öladditive gegen Motorverschleiß hinzu. Erfahren Sie HIER, welches Additiv für wen geeignet ist.

Für Diesel empfehlenswert: Super Diesel Additiv. Das Kraftstoffadditiv entfernt Ablagerungen im Einspritzsystem sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Es pflegt alle Bauteile der Einspritzanlage und verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln. Außerdem erhöht es die Cetanzahl und verbessert damit die Zündwilligkeit des Diesels. Es sorgt für ruhigen Motorlauf und schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Korrosion und Verschleiß. In der Folge werden Abgaswerte und die Leistungsfähigkeit des Motors verbessert.

Ein Vitaminschub für den Benzinmotor gefällig? Injectionreiniger entfernt Ablagerungen an Einspritzventilen, Einlassventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Zudem beseitigt er Startschwierigkeiten sowie unrunden Motorlauf. Darüber hinaus pflegt dieser Kraftstoffzusatz alle Bauteile der Benzineinspritzanlage, schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion und verbessert Gasannahme sowie Kompression.

Ob Staub, Schmutz oder auch im Winter das Streusalz: Einflüsse von außen können dem Motorraum manchmal ganz schön zusetzen. Doch kein Grund zur Sorge: Motorraumreiniger macht Motorräume wieder strahlend sauber. Er löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen, Teer und Bremsabrieb und überzeugt durch seine hohe Wasch- und Reinigungswirkung. Dabei ist er neutral gegenüber Kunststoffen, Gummi sowie Lacken und frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen (FCKW).

Last but not least sollten Sie Ihren Motor nach Anwendung des Motorraumreinigers konservieren, damit er seinen strahlenden Glanz möglichst lange behält. LIQUI MOLYs Motorversiegelung erledigt das in Form eines hochglänzenden, wasserabstoßenden Schutzlacks mit Bravour. Sie verhindert Korrosion, ist schmutzabweisend und schützt Motor, Zündkabel und andere Aggregate dank eines wasserabweisenden, nicht klebrigen Schutzfilms vor Schmutz und Nässe. Dabei trocknet sie schnell und ist verträglich mit Metall-, Gummi- und Kunststoffteilen.