Japan und USA: Verlängerte Formel-1-Trainings

In Japan wird ein längeres zweites Training absolviert, um die Reifen zu testen – genauso wie in Austin

In Texas und Suzuka wird das zweite freie Training jeweils länger als nur eine Stunde dauern: Die GP-Piloten werden 90 Minuten lang ihre Runden drehen, wie Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola in Zandvoort bestätigte.

Eigentlich dauern alle drei freien Trainingssessions jeweils eine Stunde, doch an zwei Rennwochenenden wird in diesem Jahr eine Ausnahme gemacht: Sowohl in Japan als auch in Amerika dürfen die Formel-1-Piloten zum zweiten Training jeweils eine 90-minütige Session bestreiten.

Die Ausnahme wurde beschlossen, um Reifentests zu absolvieren, denn Formel-1-Reifenausrüster Pirelli will die Gummis für die Saison 2023 anpassen. Um erste Daten zu sammeln, wird in Suzuka und Austin die zweite Session um 30 Minuten verlängert, wie Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola am Rande des Zandvoort-Rundkurses bekannt gab.

Auch ein Ausweichtermin wurde bereits festgelegt: Sollte es in Japan oder Amerika im zweiten Training regnen, können die GP-Stars auch in Mexiko-Stadt eine verlängerte zweite Trainingssession bestreiten. «Das Training wird ähnlich wie eine normale Trainingssession ablaufen. Und ich denke, dass wir damit eine gute Lösung gefunden haben», erklärte Isola.

Natürlich müsse man erst einmal schauen, ob die Idee wie gewünscht funktioniere, schliesslich sei es das erste Mal, fügte der Italiener an. Und er betonte, dass man in Zukunft bei den Europa-Runden auch am Dienstag oder Mittwoch nach einem Grand Prix Reifentests durchführen könne.

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4