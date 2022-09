Fernando Alonso (6.): «Wie in einem Qualifying»

Fernando Alonso durfte sich im Rennen von Zandvoort über den sechsten Platz freuen. Auch sein Teamkollege Esteban Ocon fuhr in die Punkte. Das Alpine-Team hat damit die Führung auf McLaren ausgebaut.

Fernando Alonso kreuzte die Ziellinie in Zandvoort als Siebter, durfte sich aber über den sechsten Platz freuen, weil Carlos Sainz wegen einer 5-sec-Zeitstrafe nach hinten rutschte. «Wir haben weitere Punkte in der Gesamtwertung gesammelt», erklärte der zweifache Weltmeister nach seiner zehnten Punktefahrt in Folge.

Und der 41-jährige Spanier schilderte: «Ich habe nach dem Start ein paar Plätze verloren, aber ich konnte etwas aufholen und wechselte dann früh auf die harten Reifen. Das Tempo war gut und ich konnte weiter nach vorne kommen. Als ich dann auf den weichen Reifen unterwegs war, dachte ich zunächst, dass es etwas entspannter werden würde.»

«Aber dann hat das Safety-Car alles verändert. Wir mussten bis zur letzten Runde hart mit den Fahrern hinter uns kämpfen, die auf frischeren Reifen unterwegs waren, und bis ins Ziel war es wie in einem Qualifying», ergänzte der 32-fache GP-Sieger.

Teamchef Otmar Szafnauer freute sich: «Wir freuen uns sehr, dass wir in Zandvoort mit zehn Punkten unseren Vorsprung auf den vierten Platz in der Konstrukteurswertung ausbauen konnten. Es war nicht einfach, unsere beiden Autos vom zwölften und dreizehnten Startplatz in die Punkteränge zu bringen, aber genau das haben wir nach einem starken Rennen geschafft. Unsere Strategie war entscheidend, denn wir nutzten unser Wissen aus dem Freitagstraining über den harten Reifen, wodurch beide Autos in der Lage waren, wertvolle Punkte zu holen.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4