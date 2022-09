1. Training Monza: Zwangspause für Sebastian Vettel

Sebastian Vettel wird verspätet ins Rennwochenende in Italien starten. Der Heppenheimer überlässt sein Cockpit Nachwuchsfahrer Nyck de Vries, der in diesem Jahr schon im Williams und Mercedes ausgerückt ist.

Mercedes-Reservist Nyck de Vries darf auch in Monza am ersten freien Training teilnehmen. Für den Einsatz des Niederländers, der im Simulator auf die Fahrt im grünen GP-Renner vorbereitet wurde, muss der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel eine Zwangspause einlegen. Er wird erst in der zweiten Session wieder in seinem Dienstwagen sitzen.

De Vries war in diesem Jahr schon zwei Mal in ersten freien Trainings dabei – in zwei verschiedenen GP-Autos. In Spanien durfte er im Williams von Alex Albon Gas geben, in Frankreich folgte dann ein Einsatz im Silberpfeil von Lewis Hamilton.

«Ich freue mich sehr auf die Fahrt im Aston Martin, und speziell auch darauf, auf einer derart legendären Strecke wie Monza zu fahren. Es wird mein drittes Mal im freien Training in diesem Jahr sein – und wieder in einem neuen Auto. Dadurch gewinne ich einen fantastischen Einblick,wie Formel-1-Teams arbeiten und ihre Fahrzeuge funktionieren», sagt der 27-Jährige.

«Wir freuen uns sehr, Nyck in unserem Team willkommen zu heissen und mit ihm in Monza zu arbeiten. Ich habe Nycks Karriere mit grossem Interesse verfolgt – er ist 2019 mit Bravour zum Formel-2-Titel gefahren und hat seine Klasse mit dem Gewinn der Formel-E-Weltmeisterschaft 2020/2021 unterstrichen, daher freuen wir uns darauf, seine Perspektiven und Erkenntnisse über unser Auto zu erfahren», sagt Mike Krack.

«Seine Leistungen zeigen, dass er ganz klar eine Chance in der Formel 1 verdient hat – und hoffentlich kann er im Aston Martin zeigen, was er kann», fügt der Teamchef an. «Nycks Einsatz in Monza wurde in Absprache mit Mercedes-AMG F1 arrangiert und dient der Erfüllung des Reglements für 2022, das von allen Teams verlangt, zwei freie Trainings mit Fahrern zu absolvieren, die nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4