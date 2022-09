Zandvoort: Traum-TV-Quoten in Österreich

Max Verstappens Sieg in Zandvoort sahen nicht nur vor Ort viele Zuschauer

Das Max Verstappen-Festival beim Formel 1-Grand Prix in Zandvoort brachte diesmal dem ORF am Wochenende im frei zugänglichen Fernsehen sehr starke Quoten.

Die Formel 1 erlebte beim Verstappen-Heimspiel im niederländischen Zandvoort am Wochenende ein echtes Volksfest in Orange. In Österreich sahen bis zu 745.000 Fans den Triumph von Hausherr Max Verstappen (Red Bull-Racing).

Vor einer Woche durfte ServusTV jubeln. Diesmal waren im Schnitt beim ORF 715.000 Zuschauer bei der Verstappen-Siegfahrt vor den TV-Geräten. Dies entspricht in der Alpenrepublik einem Marktanteil von phänomenalen 51 Prozent.

Die nach dem Rennen folgende Analyse-Sendung „Motorhome“ verfolgten dann noch 205.000 (Marktanteil 15 Prozent) im Kanal von ORF 1. In Österreich hält der frei zugängliche Privatsender ServusTV seit 2021 das Hauptrecht und tritt jeden zweiten Grand Prix über ein Sub-Lizenz-Abkommen an den ORF ab.

Im Vergleich: In Deutschland stürzte RTL am Sonntag mit dem Gastspiel in Zandvoort auf 2,06 Millionen Zuschauer ab. Der Schnitt ist 2022 bei den bisher drei Übertragungen somit für die Kölner weiter stark rückläufig. Insgesamt zeigt RTL 2022 vier Rennen.

Zur Erinnerung: Auch der Grand Prix in Spa vor gut einer Woche brachte dem österreichischen Hauptrechtehalter ServusTV Traum-Zahlen mit einem Schnitt von 680.000 TV-Zuschauern während des Rennens in Belgien.

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4