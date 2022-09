Pierre Gasly krank: AlphaTauri-Ersatzpiloten bereit

Pierre Gasly, vor zwei Jahren sensationeller Monza-GP-Sieger, hat alle Termine vom Donnerstag abgesagt: Der 26-jährige Franzose ist krank. AlphaTauri hat für den Notfall einen Plan B bereit.

AlphaTauri hat bestätigt: Der 101-fache GP-Teilnehmer Pierre Gasly wird am Donnerstag nicht an der Monza-Rennstrecke auftauchen. Der Franzose fühle sich unwohl und schone sich, auf Anraten eines Arztes. Ob sich der WM-Neunte von 2019 den Magen verdorben hat oder an etwas Anderen leidet, wird vom Rennstall nicht kommentiert.

Notfalls könnte Gasly auch den Freitag und sogar den Samstagmorgen auslassen, um sich zu erholen. Gemäss Reglement muss ein Pilot am Qualifying teilgenommen haben, um am Grand Prix startberechtigt zu sein.

An Ersatzfahrern besteht kein Mangel: Seit Jahren arbeitet der Westschweizer Sébastian Buemi als Reserve- und Simulations-Fahrer von Red Bull Racing und AlphaTauri (früher Toro Rosso).



Im ersten Training des Belgien-GP hat Liam Lawson erstmals an einem Formel-1-Training mit AlphaTauri teilgenommen. Auch der 20-Jährige aus Neuseeland könnte einspringen – er ist für seine Einsätze in der Formel 2 ohnehin in Monza.





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Hinterachse





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4