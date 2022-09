Max Verstappen: «Meine Monza-Bilanz hat ihre Gründe»

Formel-1-Champion und WM-Leader Max Verstappen kann in Monza nur Platz 5 als bestes Ergebnis vorweisen. Der Niederländer spricht über die Gründe für diese Anomalie in seiner eindrucksvollen F1-Zwischenbilanz.

Es ist merkwürdig: In Monza hat Max Verstappen noch nie gewinnen können, mehr noch – er hat hier keinen einzigen seiner 72 Formel-1-Podestplätze errungen. Als bestes Ergebnis im Königlichen Park hat er 2018 Rang 5 herausgefahren.

Was sagt Verstappen zu seinr merkwürdigen Monza-Bilanz? Max auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Die hat ihre Gründe! Wir hatten jahrelang ein Auto, das auf den Geraden zu wenig schnell war. Dann war ein nicht so gutes Wochenende programmiert. Dazu kamen ein paar technische Probleme, dazu gehören Zwangsversetzungen wegen des Einbaus neuer Motorenteile. In Sachen Top-Speed sieht dass 2022 anders aus, also könnte auch das Ergebnis etwas anders werden.»

Auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc wittert: «Monza kommt von der Abstimmung her Spa-Francorchamps nahe, und dort hat uns Verstappen in Grund und Boden gefahren. Also wissen wir, was auf uns zukommen könnte.»



Der fünfte Sieg in Folge liegt also drin, so viele GP-Triumphe in Serie haben in der Formel 1 vor Max nur acht Fahrer geschafft – Sebastian Vettel mit 9, Alberto Ascari, Michael Schumacher und Nico Rosberg mit je 7, Jack Brabham, Jim Clark, Nigel Mansell und Lewis Hamilton mit je 5.



Mit zehn Saisonsiegen und bei noch sieben ausstehenden Rennen kann Verstappen auch einen neuen Rekord an Saisonsiegen aufstellen. Der steht derzeit bei 13 (Michael Schumacher 2004 und Sebastian Vettel 2013).



Fühlt sich Verstappen bei 109 Punkten Vorsprung entspannt? Max grinst: «Ich bin immer entspannt. Wir waren das ganze Jahr über schon selbstbewusst, und natürlich ist ein solcher Vorsprung angenehm. Aber der ändert an unserem Siegeshunger nichts. Unter Strom stehst du immer. Du willst immer das Bestmögliche aus dem Wagen und auch aus dir selber holen. Da spielen die WM-Punkte keine Rolle.»





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Hinterachse





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4