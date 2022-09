Sebastian Vettel: «Müssen etwas Cleveres finden»

Formel-1-Urgestein Sebastian Vettel konnte am Trainingsfreitag in Monza nur eine Session bestreiten, und landete am Ende auf dem 17. Platz. Der Heppenheimer weiss: Da ist noch Luft nach oben.

Sebastian Vettel schlüpfte fürs erste Monza-Training in die Rolle des Beobachters und überliess das Steuer Nyck de Vries, für den es hinterher lobende Worte vom Deutschen gab: «Er hat gut gearbeitet und nützliches Feedback gegeben. Es war interessant, zuzuschauen und zu hören, was er am Funk zu sagen hatte.»

In der zweiten Session durfte Vettel selbst Gas geben und er drehte 26 Runden. Mit seiner persönlichen Bestleistung von 1:23,731 min blieb er knapp zwei Sekunden über der Bestzeit von Carlos Sainz. Hinterher prophezeite er: «Nicht ganz, das wird wohl ein schwieriges Wochenende für uns, weil das Auto nicht einfach zu fahren ist. Aber das ist ja nicht das erste Mal dieses Jahr. Wir werden sehen, ob wir uns verbessern können.»

«Ich war nur am Nachmittag im Einsatz, nun bleibt uns die Nacht, in der wir etwas Cleveres für den Rest des Wochenendes finden müssen», fügte der vierfache Champion an. Und er erklärte gewohnt offen: «Ich denke, wir können uns auf einer Runde verbessern. Denn die Runden, die ich hatte, waren nicht allzu gut, auch mit Blick auf die Fahrweise. Ich habe gegen Ende etwas besser verstanden, was ich zu tun habe und wo das Auto sein muss.»

«Auch bei der Fahrzeugabstimmung können wir uns verbessern, da gibt es ein paar Dinge, die wir machen können. Jeder wird Fortschritte machen und ich hoffe, dass unsere etwas grösser ausfallen werden als jene der Piloten, die vor uns liegen», ergänzte Vettel daraufhin. «Wir wollen natürlich ins Q2 kommen, aber das wird alles andere als einfach, denn die Leistungsdichte ist hoch und wir waren bisher nicht so stark. Wir müssen definitiv einen Schritt nach vorne machen.»

2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586

1. Training, Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941