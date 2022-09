Sebastian Vettel: Nach Formel 1 eine Schreinerlehre?

Was Sebastian Vettel nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere machen wird, lässt der Deutsche bislang offen. Vielleicht wird es etwas ganz Ungewöhnliches.

Wie tickt Sebastian Vettel? Auch wenn der viermalige Formel-1-Weltmeister seit einer halben Ewigkeit in der Öffentlichkeit steht und in der Zeit viele Facetten zeigte, präsentiert der Aston-Martin-Pilot nur einen Ausschnitt seiner Persönlichkeit.

«Die Leute denken oft, mich zu kennen. Aber sie kennen mich nicht, sondern nur einen kleinen Teil von mir, die Rolle, die ich als Formel-1-Fahrer ausfülle», sagte Vettel der Zeit.

Keiner wisse, ob er in Wahrheit extrovertiert oder introvertiert sei, ob er gerne dies oder das mache, so Vettel:. «Aber weil sie denken, mich zu kennen, verhalten sie sich auf eine bestimmte Art mir gegenüber, die gar nicht zu mir als Mensch passt. Manche entschuldigen sich, wenn sie mich nicht sofort erkannt haben, und werden dann überschwänglich freundlich. Das ist mir dann unangenehm. Mir ist das Echte lieber», verrät Vettel.

Für einige Fans dürfte es daher überraschend sein, dass Vettel nach seiner Karriere als Formel-1-Fahrer möglicherwiese etwas komplett anderes macht. Eine Lehre zum Beispiel.

«Ich tüftle sehr gerne mit Holz. Wer weiß, vielleicht mache ich eine Schreinerlehre. Vielleicht erfüllt es mich so sehr, dass ich danach nur noch Stühle baue», so Vettel: «Oder ich sage nach einem Jahr, es macht Spaß, ab und zu mal was zu machen, aber das muss jetzt nicht mein Lebensinhalt werden.»

Daneben mag er Landwirtschaft gern, das habe ihn in den vergangenen Jahren immer mehr gepackt, so Vettel: «Es gibt so viele Ansätze, Landwirtschaft zu betreiben. Das war mir früher nicht bewusst. Wo kommt unser Essen her? Warum? Das ist zwar einerseits sehr analog, aber andererseits auch mit Technik verbunden, mit neuer, moderner Technologie.»

