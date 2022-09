Mercedes: Wann kommt der erste Saisonsieg?

Die Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton und George Russell sind vorsichtig, wenn es um die Siegchance der Silberpfeile beim 17. Kräftemessen des Jahres in Singapur geht.

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton konnte den Italien-GP zwar in den Top-5 beenden. Doch trotz der Plätze 3 und 5 beim jüngsten Rennen auf dem Highspeed-Kurs von Monza bleiben die beiden Stallgefährten vorsichtig mit ihren Prognosen, wenn es um den ersten Saisonsieg der Silberpfeile geht.

Denn dieser lässt weiter auf sich warten. Immerhin: Das Werksteam der Sternmarke konnte zuletzt wieder zulegen und liegt in der Konstrukteurswertung nunmehr nur noch 35 Punkte hinter dem zweitplatzierten Ferrari-Team. Und die Streckencharakteristik von Singapur sollte dem Silberpfeil liegen.

Dennoch sagte Hamilton in Monza auf die Frage nach der Chance auf einen Sieg von Mercedes beim Nachtrennen: «Wir müssen realistisch bleiben, denn Red Bull Racing ist derzeit fast unschlagbar. Es wird einiges brauchen, um dieses Auto zu schlagen. Bei der Performance liegen sie vor allen anderen.»

«Wir haben noch nicht aufgeholt und wir haben auch keine Updates geplant, um aufzuschliessen oder an ihnen vorbeizuziehen. Es wäre also eine Portion Glück nötig, um den Sieg zu holen. Er ist zwar nicht unmöglich, denn in Zandvoort lag der Sieg in Reichweite und vielleicht hätten wir sie auch in Budapest schlagen können», ergänzte der siebenfache Weltmeister.

Auch Russell erklärte: «Ich denke, auf dem Papier sollte Singapur ein gutes Pflaster für uns sein. Aber wenn wir auf die anderen Strassenkurse wie Monaco und Aserbaidschan zurückschauen, dann hat sich unser Fahrzeug auf den Bodenwellen nicht allzu gut geschlagen. Wir wissen also nicht, wie es sein wird. Trotzdem müssen wir natürlich weiter Gas geben und unser Auto verbessern, und ich bin froh, dass wir nun eine klare Richtung haben, in die wir gehen müssen.»

Italien-GP, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6