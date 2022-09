Mika Häkkinen: «Das ist bei Ferrari einfach anders»

Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen blickt auf den Grossen Preis von Italien zurück, auf den fünften Sieg in Folge für Max Verstappen (Red Bull Racing) und auf die schwierige Lage von Ferrari.

«Das Monza-Wochenende ist im Grunde ein gutes Beispiel für die ganze Saison», findet der langjährige Formel-1-Pilot Mika Häkkinen (53). Der Weltmeister der Jahre 1998 und 1999 sagt in seiner Kolumne für Unibet: «Charles auf Pole, und Max gewinnt, das haben wir jetzt schon einige Male erlebt.»

«Leclerc ist nun bei acht Rennen vom besten Startplatz ins Rennen gegangen, das muss man sich mal vorstellen – bei der Hälte aller Läufe! Der Ferrari ist also auf eine Runde noch immer ein sehr schnelles Auto. Max stand nur vier Mal auf Pole, aber er hat elf Siege erobert, Charles lediglich drei.»

«In den meisten Rennen hat das bessere Renntempo von Red Bull Racing den Ausschlag zu Gunsten von Max gegeben. Der RBR-Renner ist auf den Geraden schnell, und offenbar hat Verstappen mit Überholen keine Probleme. Sieg in Ungarn von Startplatz 10, Sieg in Belgien von Startplatz 14, Sieg in Italien von Startplatz 7, das sieht alles so leicht aus bei Max.»

Der 20-fache GP-Sieger Häkkinen sagt zur Rennstrategie von Ferrari in Monza: «Sie haben versucht, etwas Anderes zu machen als Red Bull Racing, als mögliche Antwort auf den irren Renn-Speed von Max. Dieser Versuch war richtig. Aber Verstappen drang unwiderstehlich nach vorne. Wenn das so weitergeht, dann wird er in Asien seinen zweiten WM-Titel sichergestellt haben.»

Häkkinen spricht auch über ein Interview von Ferrari-Chef John Elkann, in welchem er Mattia Binotto zwar den Rücken stärkt, in dem er aber auch klipp und klar sagt – so gehe es nicht weiter, das Team müsse in allen Belangen besser werden.



Mika Häkkinen ordnet das so ein: «Ferrari steht immer besonders unter Druck, das ist einzigartig in der Formel 1, ganz anders als bei jedem anderen Rennstall. Klar hatten wir damals bei McLaren auch Druck, unser Bestes zu geben und idealerweise zu gewinnen, aber bei Ferrari ist der Druck immer noch etwas höher, denn Ferrari ist eine Art italienische Nationalmannschaft.»



«Dieser zusätzliche Druck ist für Management und Fahrer nicht leicht zu verdauen. Sie müssen darauf achten, zusammenzustehen und bei Fehlern nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Ich fand die Worte von John Elkann deshalb bemerkenswert, weil auf diese Weise in er Öffentlichkeit der Druck nur noch erhöht wird.»



«Diese Saison ist für Ferrari schwierig. Denn sie begannen mit einem sehr schnellen Auto und zwei Siegen in den ersten drei Rennen, da war bei Ferrari viel Selbstvertrauen zu spüren. Aber Red Bull Racing hat in der Folge unheimlich effizient gearbeitet, die Fehlerquote markant verringert und das Auto weiter verbessert. Das Ergebnis sehen wir jetzt.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6