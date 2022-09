Aus für Daniel Ricciardo? «Das wäre okay für mich»

Daniel Ricciardo in Monza

Was ein Jahr ausmachen kann: 2021 verliess Daniel Ricciardo Monza als strahlender Sieger mit McLaren. Ein Jahr später weiss er, dass es eng werden wird, für 2023 noch einen Stammplatz zu ergattern.

Monza 2021: McLaren gewinnt erstmals nach neun Jahren wieder einen Grand Prix, und der strahlende Sieger heisst Daniel Ricciardo – achter Formel-1-Triumph für den WM-Dritten von 2014 und 2016. Wer hätte damals ahnen können, dass ein Jahr später der Vertrag von Daniel mit McLaren vorzeitig aufgelöst wird? Dass der 226-fache GP-Teilnehmer nicht weiss, wie es nach Abu Dhabi 2022 weitergeht?

Die Gefahr ist gross, dass der 32-jährige Australier für 2023 keinen Stammplatz mehr in der Königsklasse finden wird. Chancen gibt es nur noch bei Alpine und Haas.

Daniel Ricciardo schätzt seine Lage überaus realistisch ein: «Ich habe bereits akzeptiert, dass ich damit rechnen muss, im nächsten Jahr nicht mehr am Start zu stehen. Das wäre okay für mich. Wenn ich weiter Formel 1 fahren will, dann muss das sinnvoll sein.»

«Das ist ein schwieriges Jahr, und wenn ich einen Platz finde, dann soll das an einem Ort sein, an dem ich mich entfalten kann. Ich muss nicht ein Auto fahren, nur um in der Formel 1 das Feld zu füllen.»

«Nach drei aufeinanderfolgenden Rennen ist jetzt etwas Zeit, mir darüber klar zu werden, was für mich das Beste ist. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6