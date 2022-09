Formel-1-WM-Kalender 2023: Einige Fragezeichen

Der Formel-1-WM-Kalender soll im nächsten Jahr eine Rekordlänge erreichen und 24 Saisonrennen umfassen. Doch über einige Termine stehen noch Fragezeichen.

Die Formel-1-Saison 2022 ist noch nicht zu Ende, da wird schon eifrig über das nächste Jahr diskutiert. Dann steht mit 24 Saisonläufen ein Rekord-Programm für die Formel-1-Teams und ihre Stars an. Der Startschuss fällt bereits am 5. März in Bahrain, in der Woche davor dürfen die Rennställe ihre neuen Autos auf dem Wüstenkurs testen.

Saudi-Arabien ist das nächste Rennen, danach geht es nach aktuellem Programm nach Melbourne und zwei Wochen später nach Schanghai – sollte das Rennen in China überhaupt stattfinden können. In den letzten beiden Jahren verhinderten die Corona-Massnahmen des Landes die Durchführung – entsprechend ist auch beim Kalender 2023 noch mit Änderungen zu rechnen.

Die Europa-Saison beginnt nach dem Rennen in Miami mit dem WM-Lauf in Imola, der nach aktuellem Programm eine Woche vor dem Monaco-GP stattfinden soll. Erst im Juni steht dann der Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an.

Im Vergleich zu diesem Jahr fehlt der Frankreich-GP in Le Castellet, auch das geplante Rennen in Südafrika ist noch nicht im WM-Entwurf enthalten, dafür kehrt der GP in Katar zurück, dessen Ausrichter einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben haben.

Am Losail International Circuit wurde in diesem Jahr gebaut. Angepasst wurden die Boxengassen-Einfahrt und die Randsteine in einigen Kurven, an vielen Stellen wurden auch die Banden verstärkt. Hinzu kommt, dass die Haupttribüne und die Boxenanlage auf die jeweils andere Fahrbahnseite verlegt werden.

Der WM-Kalender der Vierrad-Königsklasse wirkt sich auch auf die Pläne der MotoGP aus. So werden die Zweirad-Helden wegen des späten Formel-1-Besuchs in Barcelona erst im September in Katalonien unterwegs sein, dafür wurde das Wochenende in Aragón vorgezogen. Wie die Formel 1 hat auch die MotoGP viele Asien-Termine im Herbst geplant, diese müssen auch abgestimmt werden.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

16.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Schanghai

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

30.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island