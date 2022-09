AlphaTauri 2023: Der Japaner Yuki Tsunoda bleibt!

Der Japaner Yuki Tsunoda (22) wird auch 2023 für die Scuderia AlphaTauri fahren. Das hat der Red Bull-Rennstall am 22. September bestätigt. Als Stallgefährte ist der Franzose Pierre Gasly vorgesehen.

Die Scuderia AlphaTauri bestätigt: Yuki Tsunoda wird auch 2023 für den Red Bull-Rennstall aus Faenza fahren. Der 22-jährige Japaner debütierte in Bahrain 2021, wurde auf Anhieb Neunter, eroberte beim WM-Finale von Abu Dhabi einen tollen vierten Platz und wurde im vergangenen Jahr WM-14.

In der laufenden Weltmeisterschaft liegt Tsunoda auf dem 16. Platz, mit Rang 7 in Imola als Highlight. Yuki konnte lediglich drei Mal punkten – als Achter in Bahrain, als Siebter in Imola und als Zehnter in Spanien. Seither ist er leer ausgegangen.

Tsunoda sagt: «Ein grosses Dankeschön an Red Bull, Honda und die Scuderia AlphaTauri, dass ich weiter diese Möglichkeit erhalte. Seit ich nach Italien in die Nähe des Rennwagenwerks gezogen bin, fühle ich mich noch besser ins Team integriert.»

Teamchef Franz Tost: «Yuki ist ein überaus talentierter Fahrer, der sich in dieser Saison sehr verbessert hat. Wir erkennen eine steile Lernkurve, er verdient eine weitere Chance. Ich erwarte von ihm in den ausstehenden sechs Rennen gute Ergebnisse. Ich sage immer – um das Formel-1-Handwerk durch und durch zu lernen, braucht ein Pilot drei Jahre. Ich freue mich, dass Yuki diese Zeit erhält.»

Als Stallgefährte vorgesehen ist Pierre Gasly, dessen Red Bull-Vertrag bis Ende 2023 läuft. Das hat Teamchef Tost in Monza erneut bekräftigt. Das Interesse von Alpine an Gasly ist kein Geheimnis. Sofern AlphaTauri keine echte Alternative für den schnellen Gasly findet, ist eine vorzeitige Auflösung des Abkommens kein Thema.





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6