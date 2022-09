Deshalb wechselte Dan Fallows zu Aston Martin

Nachdem Dan Fallows bei Red Bull Racing viele Erfolge feiern durfte, wechselte er zu Aston Martin. Der Aerodynamiker erklärte unlängst, warum er den Rennstall aus Milton Keynes verlassen hat.

Jahrelang war Dan Fallows in der Aerodynamik-Abteilung von Red Bull Racing tätig, und in dieser Zeit durfte er viele Erfolge feiern. Dennoch entschied er sich, das Team nach sieben Jahren als Chef-Aerodynamiker zu verlassen, um nach einer kurzen Zwangspause beim deutlich erfolgloseren Aston Martin Team als technischer Direktor zu wirken.

Den Grund für seinen Wechsel verriet der Ingenieur in einem Interview auf der Aston Martin-Teamseite, in dem er verriet: «Ich wollte eine neue Herausforderung. Die dankbarsten Momente meiner Karriere waren die, in denen ich vor eine Herausforderung gestellt wurde, die ich dann auch gemeistert habe.»

«Es geht aber nicht nur um die Herausforderung, sondern auch um die Möglichkeit, Teil von etwas zu sein, das sich von etwas Bescheidenem zu etwas Spektakulärem entwickelt. Das gesamte Aston Martin Team ist sehr ehrgeizig, das gilt sowohl für Besitzer Lawrence Stroll als auch für die restliche Mannschaft», fügte der Fallows eilig an.

Der 48-Jährige erklärte: «Es ist auch unglaublich spannend, dass man mich gebeten hat, das Team auf seinem Weg zu begleiten und dass man mir diese Ressourcen zur Verfügung stellt. Es ist aufregend, wenn jemand dieses Mass an Vertrauen in dich setzt und dir im Grunde ein Formel-1-Team überlässt, damit du es zu dem machst, was du willst.»

Er habe das Gefühl gehabt, dass man die Dinge anders als bei Red Bull Racing machen kann, betonte Fallows. «Es geht nicht darum, die Dinge auf die Red-Bull-, Mercedes- oder Ferrari-Art zu machen. Es geht darum, einen besseren Weg zu finden - den Weg von Aston Martin. Wenn man an der gleichen Stelle bleibt und erfolgreich ist, wird man immer wieder das Gleiche tun - und das wird irgendwie langweilig.»

