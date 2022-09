F1-Rennen in Deutschland: Domenicalis Tür weit offen

2023 finden 24 Formel-1-Rennen statt, keines davon in Deutschland. Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat nun nochmals Gesprächsbereitschaft angekündigt. Viel wird das aber wohl nicht bringen.

2020 fand das letzte Formel-1-Rennen in Deutschland statt, und der WM-Lauf auf dem Nürburgring war auch nur aus der Corona-Not geboren. 2023 hat die Königsklasse einen 24 Rennen starken Rekordkalender – ohne Station in Deutschland zu machen.

Formel-1-Chef Stefano Domenicali betont nun mal wieder, dass dies nicht an der Formel 1 liegt. «Wenn jemand einen deutschen Grand Prix pusht, dann bin ich das», sagte Domenicali im Spiegel.

Das Problem liegt angeblich bei den Verhandlungspartnern. «Ich sehe in Deutschland keinen Repräsentanten, der sich mit uns an einen Tisch setzt und einen konstruktiven Vorschlag macht.»

Das verwundert nicht, denn die Streckenbetreiber wollen einen GP nach Deutschland holen, können sich diesen aber nicht leisten. Die Antrittsgebühren sind so hoch, dass eine schwarze Null kaum zu erreichen ist. Die aktuellen TV-Zahlen zeigen ein abnehmendes Interesse in Deutschland, auch weil im Moment ein Zugpferd fehlt, das um den Titel fahren kann.

«Wir wissen, dass der Wert eines Rennens in Europa ein anderer ist als in anderen Teilen der Welt», sagte Domenicali. «Wenn sie einen Picasso haben wollen, müssen sie auch viel Geld ausgeben», sagte er. Davon ist man in Deutschland aber weit weg.

Domenicali ist sich trotzdem «sicher, dass man aus einem Grand Prix mit einer so großen Fanbasis wie in Deutschland ein Geschäftsmodell machen könnte. Meine Tür ist weit offen für jedes Gespräch.» Ohne Entgegenkommen wird es aber wohl auch in den nächsten Jahren kein deutsches Rennen geben.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6