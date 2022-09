Hamilton und Vettel: Aus Rivalen wurden Freunde

Lewis Hamilton und Sebastian Vettel waren lange Rivalen auf der Rennstrecke, inzwischen sind sie Freunde. Dieser Spagat ist nicht einfach und gelingt nicht immer.

Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sind einige Jahre lang gegeneinander um den Titel gefahren. So eng wie 2021 mit Max Verstappen war es mit Vettel nie, da Mercedes in Vettels Ferrari-Jahren am Ende doch zu dominant war.

Trotzdem sind beide hart und kompromisslos gegeneinander gefahren. Freundschaften sind im Formel-1-Geschäft sowieso selten, manchmal zerbrechen sie sogar wie bei Hamilton und Nico Rosberg, als beide bei Mercedes um den Titel kämpften.

Heute sind Hamilton und Vettel Freunde, sie haben den Kampf auf der Strecke erfolgreich hinter sich gelassen. «Der Respekt zwischen zwei Menschen, die einen harten Kampf hinter sich haben - es ist schwer, Freunde zu sein, wenn man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert und einer der beiden nicht gewinnt», sagte Hamilton «Racer».

«Die psychologische Kriegsführung, die man durchmacht, ist hart», gibt Hamilton zu. «Aber ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir das überstanden haben und so gute Freunde sind - und ich denke, dass es weiter wachsen wird und wir in Zukunft noch bessere Freunde sein werden», sagte Hamilton.

Hamilton weiter: «Wir hatten in der Vergangenheit einige großartige Rennen, und ich bin so stolz auf ihn, wie er seinen Weg gegangen ist, wie er sich geöffnet hat und wie er sich offen gezeigt hat und dies immer noch tut. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er, was auch immer er in der Zukunft vorhat, dies auch weiterhin tun wird.»

