Helmut Marko (Red Bull): Neue Gespräche mit Honda

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko spricht über einige Zahlen hinter den beeindruckenden Formel-1-Erfolgen von Red Bull Racing und Max Verstappen sowie über die eigene Motor-Entwicklung.

In Singapur könnte Max Verstappen (Red Bull Racing) seinen zweiten WM-Titel sicherstellen. Der 25-jährige Niederländer, der heute 30. September 25 Jahre alt wird, verfügt aktuell über 116 Punkte Vorsprung auf den Ferrari-Piloten Charles Leclerc.

Red Bull Racing hat einen 46-Punkte-Rückstand nach den ersten drei WM-Läufen in eine souveräne Führung verwandelt, bei noch sechs zu fahrenden Rennen. Das Team hat – sowohl an der Rennstrecke als auch in der Fabrik in Milton Keynes – hat ein so hohes Niveau erreicht, dass Ferrari nicht mithalten konnte.

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko (79) erinnert sich in einem ORF-Interview: «Als Honda den Rücktritt erklärt hat, gab es nicht viel Auswahl. Wir haben auch mit Ferrari gesprochen. Man kann sich aber vorstellen – wenn wir jetzt einen Ferrari-Motor hätten, so würde der wohl nicht so laufen wie ein Werksmotor im Ferrari.»

Dazu kommt laut Marko auch eine clevere Personalpolitik: «Wir haben in Rekordzeit eine Fabrik errichtet. Der erste Motor läuft auf dem Prüfstand. Wir haben 300 Top-Fachkräfte angestellt, teilweise auch frühere Mitarbeiter von Mercedes-Benz. Klar sucht man dabei die besten Leute.»



«Beim elektrischen Teil haben wir das Know-how noch nicht. Aber es gibt schon Kontakte, um auch hier top zu werden. Wir sind eigenständig, können selbstständig alles machen. Wir sind aber auch offen für eine Partnerschaft, um den Aufwand für Red Bull zu mindern. Und da gibt es Gespräche mit Honda, die jetzt doch wieder an einer Kooperation interessiert sind. Es muss aber so laufen, dass die DNA von Red Bull nicht gefährdet ist. Es geht da vorrangig um die unglaubliche Flexibilität, dass wir extrem schnell reagieren können.»





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6