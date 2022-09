Timo Glock: Was Mick Schumacher jetzt machen muss

Die Zukunft von Mick Schumacher ist ungewiss: Realistisch ist sein jetziger Rennstall Haas die einzige Chance, auch 2023 in der Formel 1 zu fahren. Ex-GP-Pilot Timo Glock schätzt die Situation ein.

Rennstallbesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner müssen sich entscheiden: Erfahrung oder Jugend? Ein GP-Routinier und Punktehamsterer wie Nico Hülkenberg oder ein aufstrebender Fahrer wie Mick Schumacher?

Der Südtiroler Steiner hat festgehalten: «Ein Mann wie Nico bringt Erfahrung mit. Alles entscheidend ist die Frage: Was kann ein Fahrer dazu beitragen, das Team besser zu machen und uns nach oben zu bringen? Wie viel wollen wir als Team riskieren? Mit einem jungen Fahrer geht man gewöhnlich mehr Risiko ein, weil man nicht weiss, wie weit er es bringen kann. Ein erfahrener Pilot hingegen weiss, was er macht, ist allerdings näher am Karriere-Ende und womöglich nicht mehr so motiviert. Letztlich wird wohl das Bauchgefühl den Ausschlag geben.»

Der Vorteil von Haas gemäss Steiner: «Wir haben keinen Zeitdruck, alle anderen schon. Das ist ein Vorteil, den wir uns nicht wegnehmen. Wir werden in Ruhe sehen, was möglich ist und wie sich alles entwickelt.»



Wie schätzt Timo Glock die Lage ein? Der Formel-1-WM-Zehnte von 2008 und 2009 (mit Toyota) und heutige GP-Experte unserer Kollegen von Sky sagt: «Die Entscheidung liegt nicht in seiner Hand. Er kann nur auf der Strecke überzeugen, mit guten Wochenenden und Resultaten. Das ist jetzt seine Aufgabe – einfach abliefern und sich so empfehlen.»



Der 40-jährige Lindenfelser weiss: «Die Situation ist nicht einfach für Mick. Das arbeitet immer in dir, du wirst überall damit konfrontiert. Wir halten ja auch das Mikrofon hin und fragen nach. Da gibt es viele Fernsehstationen, die immer wieder dieselbe Frage stellen. Du musst das dann wegschieben und dich auf das Wesentliche am Wochenende konzentrieren können. Und das kriegt Mick bislang super hin.»





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6