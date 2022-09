Toto Wolff: «Ja, Mercedes kann um Pole mitreden!» 30.09.2022 - 17:00 Von Mathias Brunner

© LAT Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Lewis Hamilton erzielte im ersten Singapur-Training seine erste Bestzeit in der GP-Saison 2022, in den zweiten 60 Minuten lief es nicht ganz so gut für Mercedes. Teamchef Toto Wolff sagt, was Sache ist.