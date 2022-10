Lewis Hamilton (Mercedes): «Hätte ich nicht gedacht»

Qualifying zum 13. Nacht-GP von Singapur: Superstar Lewis Hamilton erzielt die drittschnellste Zeit, der 37-jährige Mercedes-Star lag zwischendurch sensationell in Führung. Damit hatte selbst der Brite nicht gerechnet.

Lewis Hamilton kann es kaum fassen. Er weiss – in diesem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Singapur wäre mehr drin gewesen als Rang 3. Der Mercedes-Pilot muss nach mit einem Platz in der zweiten Startreihe vorliebnehmen, das ist beim glamourösen Nacht-GP nicht die beste Ausgangslage, aber vor dem Hintergrund des oft chaotischen Grand Prix eine Lauerstellung. Aber vor allem – zwischendurch lag der Formel-1-Rekordsieger sensationell in Führung!

Lewis hat das beste Trainingsergebnis 2022 gezeigt, als Dritter. Zuvor war er in Montreal, Le Castellet, Spa-Francorchamps und Zandvoort Vierter gewesen. Lewis ungläubig: «Wirklich? Ich war noch nie unter den besten Drei dieses Jahr nach der Quali? Das war mir gar nicht bewusst.»

Hamilton kam seiner 104. Pole in der Formel 1 verflixt nahe, es wäre seine erste nach zehn Monaten oder Saudi-Arabien 2021 gewesen, auch seine fünfte in Singapur.

Lewis sagt: «Das war so un-fass-bar knapp, ich bin wie elektrisiert! Wir hatten wirklich ein tolles Training, der Wagen lag viel besser als am Freitag. Und ich hatte ein sauberes Qualifying, das ist auf diesem Kurs ganz wichtig.»



«Ich hätte vor dem Wochenende nicht gedacht, dass wir hier so nahe an der Spitze liegen würden. Aber wir waren immer vorne dabei, dieser Platz ist uns nicht in den Schoss gefallen.»



«Ich hoffte auf eine Wunderrunde wie 2018, aber das ist mit diesem Wagen nicht möglich. Dennoch dürfen wir wirklich stolz darauf sein, wie wir uns hier geschlagen haben. Denn vor der Quali gab es für mich viele Fragezeichen, angefangen mit den Reifen. Im dritten freien Training lagen wir knapp eine halbe Sekunde hinten, und ich ging davon aus, dass es in der Quali auch so sein würde.»



«Dann aber witterte ich, dass wir guten Speed haben, und mir schoss durch den Kopf – vielleicht ist heute mein Tag! In Kurve 16 hatte ich auf meiner besten Runde einen kleinen Fehler, aber ich weiss nicht, ob das letztlich den Ausschlag gegeben hat.»





Qualifying, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,412

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,434

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,466

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,583

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,966

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:50,584

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:51,211

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:51,395

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:51,573

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,983

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,012

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:54,211

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:54,370

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:54,380

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:55,518

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:56,083

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:56,226

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,337

19. Alex Albon (T), Williams, 1:56,985

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:57,532