Max Verstappen: «Hätten es viel früher sehen sollen»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen konnte im Qualifying seinen letzten Versuch nicht beenden, weil er Sprit sparen musste. Der Niederländer ärgerte sich sehr darüber und erklärte: «So etwas sollte nicht passieren.»

Max Verstappen war im dritten Qualifying-Segment in Singapur drauf und dran, im entscheidenden Moment die schnellste Runde zu drehen, als er von seinem Team angewiesen wurde, den Versuch zu unterbrechen. Der Niederländer, der am Vortag seinen 25. Geburtstag gefeiert hatte, nahm nochmals Anlauf, als er an die Box gerufen wurde.

Verstappen schimpfte am Funk wie ein Rohrspatz, bis er realisierte, was los war. Hinterher erklärte er: «Mir wurde bereits in der Runde vor dem letzten Versuch gesagt, ich soll den Versuch abbrechen, und das habe ich auch getan. Dann wurde mir beim letzten Umlauf gesagt, ich soll die Box ansteuern und ich realisierte, dass uns der Sprit ausging.»

«Das ist einfach unglaublich frustrierend», seufzte der WM-Leader. «So etwas sollte nicht passieren. Wenn du weniger tankst und die sechste Runde nicht planst, musst du das besser im Auge behalten. Wir hätten das viel früher sehen sollen», ärgerte er sich.

«Deshalb bin ich derzeit überhaupt nicht glücklich», fügte Verstappen an, räumte aber im gleichen Atemzug ein: «Klar, du lernst aus den Fehlern und es ist immer eine Teamleistung. Ich kann Fehler machen, das Team auch, aber es ist nie akzeptabel, wenn so etwas passiert.»

Mit Blick aufs Rennen erklärte der Champion: «Es ist hier wie in Monaco, man kann kaum überholen. Vielleicht lässt sich ein Bisschen was mit der Strategie machen, aber jetzt bin ich nicht in der Stimmung, an das Rennen zu denken. Wenn ich dann ins Auto steige, werde ich natürlich wie immer mein Bestes geben Aber im Moment bin ich einfach nur unglaublich frustriert über das, was passiert ist.»

Qualifying, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,412 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,434

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,466

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,583

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,966

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:50,584

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:51,211

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:51,395

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:51,573

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,983

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,012

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:54,211

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:54,370

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:54,380

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:55,518

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:56,083

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:56,226

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,337

19. Alex Albon (T), Williams, 1:56,985

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:57,532