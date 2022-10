Live-Ticker Singapur-GP: Max Verstappen chancenlos?

Weltmeister Max Verstappen muss den Grossen Preis von Singapur von Startplatz 8 in Angriff nehmen. In unserem Live-Ticker können Sie verfolgen, ob der Niederländer daraus seinen zweiten Titelgewinn macht.

Formel-1-Champion Max Verstappen konnte zum Schluss des Singapur-Qualifyings nicht mehr attackieren: Er war in den ersten beiden Pistensektoren auf Pole-Position-Kurs, dann erhielt der Niederländer vom Red Bull Racing-Kommandostand die Anweisung, vom Gas zu gehen – sonst wäre ihm vielleicht der Sprit ausgegangen oder die Regelhüter hätten nach dem Abschlusstraining zu wenig Kraftstoff im Tank gefunden, was Rückversetzung ans Ende des Feldes bedeutet hätte.

Die Ausgangslage für den 31-fachen GP-Siegers ist jetzt sehr schwierig. Gewiss, der 25-Jährige hat in Monza von Startplatz 7 gewonnen, in Ungarn von 10, in Belgien gar von Startplatz 14. Aber auf dem Strassenkurs von Singapur ist es ungleich schwieriger, an einem Gegner vorbeizukommen.

Was sagt die Statistik? Acht von bisher zwölf Singapur-GP sind von Pole aus gewonnen worden. Zwei Mal wurde der Sieg von Startplatz 3 aus erobert (seltsamerweise nie von Startplatz 2), dazu gab es einen Sieg von Startplatz 5, und den Skandal-GP 2008 gewann Fernando Alonso von Startplatz 15 – aber nur weil sein Renault-Stallgefährte Nelson Piquet die Anweisung erhalten hatte, in die Mauer zu fahren, damit Alonso an die Spitze gespült wird. Es war einer der grössten Skandale der Formel-1-Historie.

Verstappen bleibt gelassen: «Klar wäre es schön, schon in Singapur Weltmeister zu werden, aber ich will nicht zu sehr an den WM-Titel denken.»

Sollte Max in Singapur gewinnen und dazu den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde holen, darf Charles Leclerc (Ferrari) nur maximal Achter werden, Verstappens Teamkollege Sergio Pérez maximal Vierter. Gewinnt Verstappen ohne schnellste Rennrunde, darf Leclerc maximal Neunter, Pérez maximal Vierter werden und nicht die schnellste Rennrunde fahren.



Wie weit Max in Singapur vordringen kann, das erfahren Sie ab 13.20 Uhr in unserem beliebten Live-Ticker. Dazu haben wir für Sie die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Qualifying, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,412 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,434

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,466

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,583

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,966

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:50,584

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:51,211

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:51,395

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:51,573

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,983

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,012

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:54,211

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:54,370

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:54,380

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:55,518

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:56,083

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:56,226

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,337

19. Alex Albon (T), Williams, 1:56,985

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:57,532





Der Singapur-GP im Fernsehen

Sonntag, 2. Oktober

09.00: Sky Sport F1 – Box Box Box: Der erste Sieg von Red Bull Racing

09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.30: Sky Sport F1 – F1: Team Haas NASCAR

11.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Belgien 2022

12.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Italien 2022

12.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.40: ORF 1 – Formel-1-News

13.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: Grosser Preis von Singapur

15.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.20: ORF 1 – Motorhome

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

17.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Italien 2022

21.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung