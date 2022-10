Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Ich bin enttäuscht»

Grosser Preis von Singapur auf dem Marina Bay Circuit: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc erobert im Betonkanal beim anspruchsvollen Nacht-GP den zweiten Platz. Sein Gesicht sagte danach alles.

Die Hitze, die hohe Luftfeuchtigkeit, keine Zeit zum Ausruhen, eine wellige Rennstrecke – der Grosse Preis von Singapur gilt als der kräfteraubendste WM-Lauf des Jahres. Und das ist Charles Leclerc nach seinem zweiten Platz beim Nacht-GP auch anzusehen.

Der Ferrari-Pilot musste sich beim 17. WM-Lauf der Saison nur Sergio Pérez geschlagen geben, es ist der 21. Podestplatz des Monegassen, der neunte in der GP-Saison 2022 und sein zweiter auf dem Marina Bay Circuit, nach dem Sieg 2019.

Der 24-jährige Monegasse berichtet über sein Rennen: «2019 hatte ich hier die Pole, und am Ende hatte Vettel die Nase vorn. Nun wieder die Pole, und dann hat Pérez die Nase vorn. Aber ich könnte nicht sagen, dass sich das anfühlt wie vor drei Jahren, jeder Grand Prix ist wieder anders.»

«Mein Tempo stimmte, aber weil ich beim Start nicht gut wegkam, stand ich von Anfang an mit dem Rücken zur Wand. Ich versuchte dann, Druck auf Checo zu machen, aber jedes Mal, wenn ich mehr Gas gab, dann begannen die Reifen zu überhitzen, und ich musste wieder ein wenig Tempo rausnehmen.»



«Zum Schluss kam ich nochmals ran, aber auch auf Slicks kam ich nicht an Pérez vorbei. Es gab eigentlich nur eine Szene, in welcher kurz daran dachte, an die Innenseite von Sergio zu tauchen, aber letztlich habe ich mich dagegen entschieden, es war mir das Risiko nicht wert. Und als ich gegen ihn den Flügel nicht mehr flachstellen konnte, weil er um mehr als eine Sekunde weggezogen war, fiel ich weiter zurück, weil er dann tollen Speed zeigte.»



«Die Verhältnisse waren tückisch, es war heute sehr leicht, einen Fehler zu machen. Ich gebe zu, dass ich enttäuscht bin, weil ich weiss, dass das Rennen einen ganz anderen Verlauf genommen hätte, wäre ich besser gestartet. Aber die Räder drehten zu stark durch, ich muss mir ansehen, ob das an mir lag oder ob es einen anderen Grund dafür gab.»



«Was mich freut: Wir haben ein gutes Rennwochenende gezeigt, wir haben strategisch richtig entschieden, wir hatten ein konkurrenzfähiges Auto. Zwischen Red Bull Racing und uns geht es oft nur um Nuancen. Es zeigte sich, dass wir beispielsweise nach einer Safety-Car-Phase viel Dampf machen können, dann aber scheint das Auto von Red Bull Racing wieder besser zu sein. Das schwing so hin und her, und es mir oft nicht klar, wieso das so ist.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6