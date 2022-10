Sebastian Vettel (8.): «Max kam wie ein Pfeil vorbei»

Sebastian Vettel startete von Position 13 fulminant ins Singapur-Rennen und sicherte sich am Ende dank des achten Rangs vier frische WM-Zähler. Gegen Max Verstappen hatte er aber keine Chance, wie er betonte.

Sebastian Vettel konnte in Singapur zu ersten Mal seit dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder frische Punkte bejubeln. Und wie schon auf der anspruchsvollen Ardennen-Piste schaffte es der Aston Martin-Pilot als Achter ins Ziel. «Ich denke, es war okay, vielleicht lag noch etwas mehr drin, denn wir hätten vor dem Reifenwechsel wohl noch eine Runde oder zwei länger draussen bleiben können, aber insgesamt war es in Ordnung», fasste er zusammen.

«Wir haben relativ viel Zeit verloren, weil alle an die Box gekommen sind und ich wusste aus der Erfahrung vom Vortag, dass es lange dauern würde, bis die Strecke abtrocknet. Und mit dem Safety-Car in der Runde danach hätten wir praktisch einen Stopp umsonst einlegen können», analysierte der 35-Jährige Heppenheimer.

«Es ist schwierig in dieser Situation, weil ich natürlich nicht die Information habe, was die anderen Fahrer machen und wer auf Trockenreifen unterwegs ist. In dem Moment muss ich aufs Team vertrauen», stellte der vierfache Weltmeister klar.

Dass ihn Max Verstappen am Ende noch überholte, war nicht zu verhindern, ist sich Vettel sicher: «Es war schwierig, denn er war deutlich schneller. Er kam wie ein Pfeil vorbei und ich versuchte zunächst noch, dagegen zu halten. Aber ich hatte nicht den nötigen Grip und war auch auf der Innenseite, deshalb war es nicht möglich, den Platz zu verteidigen.»

Singapur-GP, Marina Bay

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi

WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6