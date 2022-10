Helmut Marko (Red Bull): «Verstappen wollte zu viel»

Freude und Ärger bei Red Bull Racing nach dem Singapur-GP: Tolle Siegesfahrt von Sergio Pérez, dann aber Zittern. Missglückter Einsatz hingegen von Max Verstappen. Helmut Marko ordnet die Geschehnisse ein.

Der Nacht-GP von Singapur endete mit dem vierten Formel-1-Erfolg von Sergio Pérez, während Max Verstappen nach einem verpatzten WM-Lauf nur Siebter wurde.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt über Max: «Das war kein Geburtstagswochenende. Am Freitag hat die Abstimmung nicht gepasst, am Samstag gab es das Dilemma im Qualifying. (Verstappen musste an die Box geholt werden, weil der Sprit knapp wurde, Chance auf Pole dahin, M.B.) Am Start war der Wagen in einem falschen Modus, und dann hat Max auch noch so einen Verbremser hingelegt. Das hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Max wollte zu viel erreichen und nach diesem Start war dann klar, dass es nicht mehr geht.»

Nach dem spektakulären Rennen musste der Mexikaner Pérez um seinen Sieg zittern, wegen zweier Vergehen hinter dem Safety-Car. Der GP-Routinier erhielt die Anweisung, ein Polster von mehr als fünf Sekunden auf den zweitplatzierten Leclerc herauszufahren, um vor einer allfälligen Strafe geschützt zu sein. Prompt erhielt der RBR-Pilot später eine Fünfsekundenstrafe, aber er konnte seinen Sieg behalten. Eine Weile kursierte, dass «Checo» vielleicht zwei Mal fünf Sekunden aufgebrummt erhalten könnte, dann hätte der Sieg des Singapur-GP Charles Leclerc im Ferrari geheissen.

Le Mans-Sieger Marko weiter: «Zehn Sekunden, das wäre lächerlich gewesen. Die Strafe mindert nicht die tolle Leistung von Pérez und ändert auch nichts in der Weltmeisterschaft. Sergio ist ein herausragendes Rennen gefahren, der Schlüssel war der super Start. Er hat dem Druck von Leclerc standgehalten. Auch zum Schluss hat er das souverän gemacht.»

«Bei solch einem turbulenten Rennen frage ich mich, welche Relevanz diese Regel mit diesen zehn Wagenlängen hinter dem Führungswagen hat. Unser Teammanager Jonathan Wheatley – ein ganz erfahrener Mann – hat schon früh gesagt, das setze maximal fünf Sekunden.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6