Toto Wolff (Mercedes) über Hamilton: «Riesen-Frust»

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton zeigte beim Singapur-GP ungewöhnliche viele Fehler, der Brite war auch mit der Reifenwahl von Mercedes unglücklich. Teamchef Toto Wolff bezieht Stellung.

Kurz nach dem Start zum Grossen Preis von Singapur meldete sich der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton am Funk: «Ich habe es euch ja gesagt mit diesen Reifen, da müsst ihr mir künftig schon zuhören – null Grip!»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister war zu diesem Zeitpunkt auf Intermediate-Reifen unterwegs, so wie seine 19 Gegner auf der Bahn. Wollte er auf Regenreifen starten oder gar auf Slicks? Die Auflösung kam erst nach dem Fallen der Zielflagge, und mit der Reifenmischung hatte das nichts zu tun.

Hamilton war der Ansicht, es wäre gescheiter gewesen, auf benutzten Intermediates zu fahren, nicht auf brandneuen. Der erfahrene Engländer glaubte, die schon benutzten Walzen hätten sich leichter aufwärmen lassen.

Später gab es erneut Unstimmigkeiten über die Reifenwahl, denn Mercedes gab ihm beim Wechsel auf die profillosen Slicks mittelharte Reifen (gelb markiert), nicht weiche (rot markiert), wie sich von Lewis bevorzugt worden wären.



Wieso kamen die Mercedes-Techniker dem Wunsch Hamiltons nach gebrauchten Intermediates nicht nach? Sie fanden, diese Reifen hätten schon einen Quali-Zyklus hinter sich, die neuen Walzen böten einen Vorteil von 1,5 Sekunden pro Runde. Und der Einsatz weicher Pirelli zum Schluss des Action-reichen Rennens war den Strategen zu riskant.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach nach dem Grand Prix ob der verpassten Chance für Lewis Hamilton von einem «Riesen-Frust. Wir haben in diesem Jahr einige sehr schmerzhafte Lektionen erhalten, und das war eine davon.»



«Wir konnten aus dem guten Speed des Autos auf dieser Bahn viel zu wenig machen. Lewis lag die meiste Zeit auf Podestkurs, aber er kämpfte auch mit einer schwierigen Fahrzeugbalance, das war wirklich die ganze Zeit über auf Messers Schneide auf schmieriger, buckliger Piste. Dann hat er sich einen Verbremser geleistet, worauf wir die Fahrzeugnase auswechseln mussten. Und die Safety-Car-Phase hat uns auch nicht in die Hände gespielt, als einige Rivalen vor uns früher an die Box gehen und uns so überholen konnten.»



Am Ende wurde Hamilton nur Neunter, George Russell ging leer aus.





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6