Max Verstappen: So wird er in Suzuka (Japan) Champion

Für WM-Leader Max Verstappen bestand schon in Singapur die Chance, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Die zweite Gelegenheit bietet sich am 9. Oktober auf der Honda-Heimstrecke von Suzuka.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist beim Grand Prix von Singapur Siebter geworden, seine WM-Rivalen Sergio Pérez (Red Bull Racing) und Charles Leclerc (Ferrari) kamen auf den ersten beiden Rängen ins Ziel. Das bedeutete – Titelentscheidung vertagt.

Die Ausgangslage vor dem Heimrennen von Red Bull Racing-Motorpartner Honda: Max Verstappen liegt 104 Punkte vor Leclerc und 106 Punkte vor Pérez. Max muss nach dem Suzuka-GP 112 Vorsprung aufweisen, um nicht mehr eingeholt werden zu können.

In den ausstehenden fünf Läufen gibt es maximal 138 Zähler zu erringen: Fünf Mal 25 Punkte für einen Sieg, fünf Mal einen Punkt für die beste Rennrunde, dazu 8 Punkte für den Sieg im Sprint von Interlagos.

Max hat es selber in der Hand, in Japan erneut Champion zu werden: Ein Sieg mit bester Rennrunde reicht, um obigen Vorsprung herauszufahren.

Komplizierter wird es bei den zahlreichen Kombinationen in den Fällen, dass Verstappen nicht gewinnt.



Einfach gesagt: Sollten Leclerc und/oder Pérez vor ihm ins Ziel kommen, ist die Titelverteidigung bis zum USA-GP auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas) vertagt.



Sollte Max in Japan nicht siegen, muss er auf Leclerc acht Punkte herausholen, um dennoch Champion zu werden.



Das heisst: Wird Max Zweiter, muss Leclerc unter die besten Vier kommen, sonst ist das Titelrennen vorbei.



Verstappen Dritter: Leclerc muss mindestens Sechster werden.



Verstappen Vierter: Leclerc braucht mindestens Rang 7.



Verstappen Fünfter: Leclerc muss mindestens Achter werden.



Verstappen Sechster: Leclerc muss in die Top-Ten fahren.



Verstappen Siebter oder schlechter: WM-Entscheidung verschoben, egal welches Ergebnis Leclerc einfährt.





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6