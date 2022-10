Aston Martin hat in Singapur ein gutes Ergebnis erkämpft: Lance Stroll Sechster, Sebastian Vettel Achter. Wenn da nur nicht die bösen Gerüchte wären, die Grünen hätten das finanzielle Reglement verletzt.

Ein heisses Thema im Fahrerlager des Marina Bay Circuit von Singapur: Die Unterstellung, Red Bull Racing habe sich beim Kostendeckel nicht ans finanzielle Reglement der Formel 1 gehalten. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportchef sind sehr wütend über die entsprechenden Aussagen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, Ex-GP-Pilot Martin Brundle hat die Lage sehr schön auf den Punkt gebracht.

Im ganzen Trubel ging fast ein wenig unter, dass auch Aston Martin ein entsprechendes Foul unterstellt wird. Das trübt bei Teamchef Mike Krack die Freude über das beste Saisonergebnis (Lance Stroll Sechster, Sebasian Vettel Achter). Der 50-jährige Luxemburger sagt: «Es ist im Grunde ganz einfach – ein Team reicht seine Zahlen ein, um darzulegen, dass die Obergrenze eingehalten wird, die Experten der FIA sehen sich das an, dann kommen sie mit Fragen auf einen zurück.»

«Dieser Prozess hält noch immer an. Wir kennen also den Ausgang noch gar nicht. Wir diskutieren über Auslegungen des Reglements, da gibt es auf beiden Seiten viele Fragen, die geklärt werden müssen. Wir sind schon einigermassen erstaunt darüber, dass wir in diesem Zusammenhang angeprangert werden. Ich erkenne jedenfalls nichts fundamental Falsches bei uns.»

«Wir müssen jetzt abwarten, was da am 5. Oktober herauskommt. Ich bin nicht beunruhigt. Was mich aber nervt – dass unser Name fällt. Ich finde es bedauerlich, dass solche Dinge passieren, aber das gehört eben auch zur Formel 1.»



In Sachen Aston Martin wird kolportiert, die Grünen hätten bei der Konkurrenz mit üppigen Gehaltsofferten gewildert. Mike Krack bleibt ganz gelassen: «Das ist typisch Fahrerlager, Angriff ist die beste Verteidigung. Die Leute scheinen zu vergessen, dass wir markant weniger Angestellte haben als andere Rennställe, es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir unsere Belegschaft ausbauen. Aber ich will mich hier nicht auf ein Wortgefecht einlassen. Ich konzentriere mich lieber darauf, dass wir am Rennplatz einen guten Job und als Team Fortschritte machen. Das scheint mir wichtiger zu sein, als die Presse für Äusserungen zu missbrauchen.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6