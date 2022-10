Alonso: Schumacher war der schlimmste Gegner

Fernando Alonso hat in Singapur sein 350. Formel-1-Rennen absolviert. Er hat viele Piloten erlebt – einer war besonders «schlimm»: Legende Michael Schumacher.

Fernando Alonso sind in seiner langen Formel-1-Karriere jede Menge Fahrer über den Weg gelaufen. Der Spanier fährt seit 2001 in der Motorsport-Königsklasse, holte zwei Mal den Titel und absolvierte zuletzt in Singapur sein 350. Rennen.

Wer war sein härtester Gegner in der Zeit? «Das ist ganz einfach: Michael. Ich denke, Michael war ein sehr tougher Gegenspieler, nicht nur auf der Strecke, sondern auch daneben.»

Vor allem 2006 lieferte sich Alonso ein hartes Titel-Duell mit Schumacher, das Alonso für sich entscheiden konnte. Dabei konnte Alonso einiges mitnehmen von dem, was Schumacher auszeichnete.

«Er war sehr clever und immer auf den Punkt fokussiert. Diese Disziplin, die Michael im Sport an den Tag legte und sein ganzer Einsatz, waren wirklich eine Inspiration für alle von uns», sagte Alonso.

Alonso weiter: «Michael war wahrscheinlich der schlimmste Gegner, den du haben konntest. Denn im Moment der Wahrheit würde er immer etwas Spezielles abliefern», erklärte Alonso: «Er war ein unglaublicher Wettkämpfer und ich bin sehr stolz auf die Rennen, die ich mit ihm hatte.»

