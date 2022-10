«Komplexer Prozess»: Noch keine Budget-Entscheidung

Eine Entscheidung bei den Budgetüberprüfungen für die Saison 2021 wurde vom Automobil-Weltverband FIA für Mittwoch angekündigt. Am Nachmittag dann die Mitteilung: Es wird doch Montag.

Die Spekulationen um einen möglichen Budgetverstoß von Formel-1-Teams dürften am kommenden Rennwochenende in Japan fortgesetzt werden.

Denn der Automobil-Weltverband FIA hat die für Mittwoch angekündigte Veröffentlichung der Ergebnisse der Budgetüberprüfungen für die Saison 2021 verschoben – auf kommenden Montag.

Begründet wird das mit der Komplexität der Prozesse. «Die FIA teilt mit, dass der Abschluss der Analyse der finanziellen Einreichungen der Formel-1-Teams für 2021 und die anschließende Freigabe der Zertifikate für die Einhaltung des Finanzreglements nicht am Mittwoch, den 5. Oktober, stattfinden wird», teilte die FIA in einer Erklärung mit, die am späten Mittwochnachmittag veröffentlicht wurde.

«Die Analyse der Finanzunterlagen ist ein langwieriger und komplexer Prozess, der noch andauert und abgeschlossen wird, um die Freigabe der Zertifikate am Montag, den 10. Oktober, zu ermöglichen», heißt es weiter.

Im Fahrerlager von Singapur waren am vergangenen Wochenende Gerüchte hochgekocht, dass zwei Teams 2021 die Budgetobergrenze überschritten haben sollen. Eines davon massiv – und dieses Team soll Red Bull Racing sein. Der andere Rennstall wiederum angeblich Aston Martin.

Es kam zu wilden Diskussionen, gegenseitigen Vorwürfen, und das alles, noch bevor der Automobil-Weltverband FIA das Ergebnis der Untersuchungen verkündet hat.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto rechnete in Singapur zum Beispiel vor, dass vier Millionen Dollar an Mehrausgaben auf der Strecke eine halbe Sekunde ausmachen können. Der Kostendeckel für 2021 betrug 148,6 Millionen Dollar.

Das Strafmaß bei Verfehlungen reicht von einer Geldstrafe bis hin zu Punktabzügen. Deshalb wurde gar spekuliert, dass Max Verstappen seinen WM-Titel nachträglich verlieren könnte.

Der Weltverband sprach in der Mitteilung auch die wilden Gerüchte an, die es in Singapur gab. «Wie bereits mitgeteilt, hat es in dieser Angelegenheit erhebliche und unbegründete Spekulationen und Vermutungen gegeben, und die FIA bekräftigt, dass bis zur endgültigen Klärung keine weiteren Informationen herausgegeben werden», teilte die FIA mit und bekräftigte: «Jede Andeutung, dass FIA-Mitarbeiter sensible Informationen weitergegeben haben, sind ebenso unbegründet.»

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6