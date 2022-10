Live-Ticker Japan-GP: Das ist neu in Suzuka

Die Formel 1 kehrt nach drei Jahren Pause nach Japan zurück. Die Vorfreude auf den Traditionskurs ist gross. Die ganze Qualifying- und GP-Action aus Suzuka gibt’s im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Die Formel-1-Piloten und die Fans freuen sich gleichermassen über die Rückkehr auf den Suzuka Circuit, auf dem der 18. WM-Lauf der Saison ausgetragen wird. Auf der anspruchsvollen Strecke werden Mensch und Material gleichermassen gefordert. Auf keiner anderen Piste im WM-Kalender wird den Reifen so viel abverlangt.

Titelverteidiger Max Verstappen kann sich in Japan aus eigener Kraft die WM-Krone sichern. Die einzigen Gegner, die noch im Rennen um den Gesamtsieg sind, sind Ferrari-Star Charles Leclerc und Verstappens Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez. Will der Champion den WM-Titel in Suzuka feiern, muss er acht Punkte mehr sammeln als Leclerc und sechs Zähler mehr als sein Stallgefährte.

In der Konstrukteursmeisterschaft hat Ferrari in Singapur zum ersten Mal seit dem Österreich-GP mehr Punkte als Red Bull Racing geholt und damit die schwache Titelhoffnung aufrechterhalten. Mit 439 Punkten hat die Scuderia 66 Zähler Vorsprung auf Mercedes, während Red Bull Racing die WM-Wertung mit 576 Punkten anführt.

Seit dem letzten Besuch der Vierrad-Königsklasse wurden einige Arbeiten am 5,807 km langen Rundkurs verrichtet. So wurde etwa der Kunstrasen in den Kurven 8 und 16 durch Asphalt ersetzt. Die Randsteine am Ausgang der achten Kurve wurden durch doppelte Randsteine ersetzt und das Kiesbett an der linken Seite der zehnten Kehre wurde erweitert. Zudem wurde in der Boxengasse teilweise der Asphalt erneuert und mit rutschfester Farbe gestrichen, die von der FIA zertifiziert wurde.

Wer sehen will, wie die Piloten mit dem anspruchsvollen Rundkurs, der 18 Kurven umfasst und 5,807 km lang ist, klarkommen, kann das Qualifying und Rennen wie üblich im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com mitverfolgen.

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6