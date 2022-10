Mick Schumacher: Keine FP2-Teilnahme nach Crash!

Mick Schumacher wird das zweite freie Training auf dem Suzuka Circuit nicht bestreiten können. Grund dafür ist sein Crash in der ersten Session, der einen Chassis-Tausch unumgänglich macht.

Die erste Trainingsstunde in Japan war schon gelaufen, da sorgte Mick Schumacher noch für Schrott: Der junge Deutsche war nach den Probestarts, die anschliessend an das erste Training durchgeführt werden durften, auf dem Weg zurück zur Box, als er in der achten Kurve abflog.

Schumacher blieb unversehrt, sein Dienstwagen bekam aber so viel ab, dass Haas als Vorsichtsmassnahme beschloss, das Chassis auszutauschen. Denn neben der Fahrzeugnase und dem Frontflügel gingen auch an beiden Seiten die Vorderradaufhängungen und die Radträger zu Bruch, auch der Unterboden wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der frühere GP-Pilot und heutige Sky Sports F1-Experte Jenson Button sagt über den Abflug, den Schumacher auf Aquaplaning zurückführte: «Es ist so schwierig, wenn hier das Wasser über die Strecke fliesst. Ist es ein Fahrfehler? Er hätte wahrscheinlich etwas langsamer fahren können, aber wenn das Wasser in Bächlein über die Piste fliesst, sind die Streckenverhältnisse schwer abzuschätzen.»

«Auch wegen der Gischt des voranfahrenden Fahrzeugs, war seine Sicht eingeschränkt. Das ist einfach eine dieser Szenen, die sich bei diesen Bedingungen ereignen können. Und es ist schade, denn das ist ein herber Rückschlag für ihn und sein Auto wurde stark in Mitleidenschaft gezogen», fügte der 2009er-Weltmeister an.

1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090